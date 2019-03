Addio a Keith Flint | il clow pazzo dei Prodigy trovato senza vita a casa sua

Morto Keith Flint - Addio al cantante dei Prodigy : ancora sconosciute le cause del decesso : È Morto Keith Flint. Il leader dei Prodigy è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Dunmow, nell'Essex, dopo che sono stati allertati i soccorsi. Le cause della mote sono già state ritenute non sospette, per cui si attende solamente il fascicolo del medico legale senza che siano aperte delle indagini sul caso. L'abitazione di Flint è stata raggiunta intorno alle ore 8,10 (ora locale), orario del ritrovamento del corpo senza vita ...