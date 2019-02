Ultrà Roma ammette aggressione a Cox

Roma - Raggi a Salvini : «Subito misure contro ultras e turisti incivili». Il ministro : pronto a incontrarla : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede il sindaco di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Roma - rissa a Monti : denunciati tre Ultrà Lazio : Tre persone, riconducibili alle frange ultrà del tifo laziale, sono state denunciate dagli agenti della Digos di Roma per la rissa nel rione Monti alla vigilia della partita di Europa League Lazio-...

Roma - Ultrà scatenati al rione Monti Caccia al branco ripreso dai residenti : In tre li hanno trattenuti una nottata intera in ospedale. Altri due li hanno invece medicati in strada, a largo Corrado Ricci, sotto gli occhi di turisti ancora impauriti per quello che era accaduto ...

Roma - maxi rissa in centro città tra 40 Ultrà : feriti due spagnoli e un americano : E' scoppiata nella serata di ieri, intorno alle 21:30 una grande e improvvisa rissa al centro di Roma, precisamente nel rione Monti, tra diversi ultrà, presumibilmente per alcuni motivi legati alla partita di Europa League Lazio-Siviglia, che si terrà questa sera alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. La maxi rissa è iniziata, infatti, tra diverse persone, soprattutto tifosi del Siviglia. Sul posto si sono recate subito diverse ambulanze ...

Maxi rissa tra Ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : 4 accoltellati - uno grave : Quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Notte di sangue a Roma : rissa tra tifosi - un Ultrà del Siviglia in codice rosso : Maxi rissa in serata nel rione Monti, al centro di Roma. Tre al momento le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d'arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente...

Roma : ultranovantenni divorziano dopo 68 anni perchè lui è 'troppo geloso' : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - L'Amore, la passione e ...la gelosia - a quanto pare - non hanno età. Giuseppe C., classe 1922, originario di Bologna, militare in pensione, aveva conosciuto Gabriella R., classe 1926, padovana, ex partecipante a Miss Italia 1949, nel lontano 1945, subito dopo la Guerra, q

L'Olimpico contesta la Roma. E gli Ultrà escono dopo 15' : Di Francesco: "A Roma ambiente pessimistico orientato" Tra commozione e, soprattutto, tanta contestazione: la Roma è stata accolta da una bordata di fischi al momento dell'ingresso in campo prima ...

Roma - Kolarov nel mirino degli Ultras! Striscioni contro il serbo : Momento decisamente no in casa Roma. La squadra giallorossa, non solo deve reagire agli ultimi risultati tutt’altro che positivi, ma ha da risolvere anche la ‘grana’ tifosi.12 reti subite nelle ultime tre uscite, 10 delle quali contro l’Atlalanta in campionato e la Fiorentina in Coppa Italia. Un periodo tutt’altro che felice per la Roma che in questi ultimi giorni ha dovuto far fronte anche alla dura ...

Roma - Kolarov nel mirino degli ultras : "Croato - abbassa la cresta" : Non è un bel periodo per la Roma che è reduce dal pareggio contro l'Atalanta e dalla sonora sconfitta contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia. Tensione tra i tifosi e i giocatori e nel mirino è ...