Storia di un errore clamoroso dell’Istat (e mio) : Il giornalista è sempre impegnato in una lotta impari contro la sciatteria e l’imprecisione. Purtroppo in questo lavoro si commettono spesso errori, anche con le migliori intenzioni e con il massimo dello scrupolo. Che un giornalista sbagli è spiacevole, soprattutto per il giornalista, e per me è doppiamente spiacevole quando a sbagliare sono io. Ma che a sbagliare sia l’Istituto nazionale di statistica è un po’ allarmante. Lunedì 25 ...