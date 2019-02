calcioefinanza

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nel weekend ormai alle porte c’è una gara in calendario che non può che scatenare grande interesse al di là dei colori del tifo, il derby trae Roma che ha un’importanza fondamentale per entrambe. Le due squadre della capitale, infatti, puntano al quarto posto attualmente occupato dal Milan, anche se le ultime battute …L'articolo: “Contro laè unaspeciale”

FinancialSs : Schick a DAZN: “Contro la Lazio è una partita speciale” - ReteSport : #Schick: 'Ora vado in campo con più grinta, ho pagato le tante aspettative' #ASRoma #derby #Dazn… -