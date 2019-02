Roma | vuol cedere droga a Carabinieri in abiti civili | in manette 23enne

Roma - Zaniolo : «Non basta il talento - ci vuole anche la testa e il lavoro» : 'Non basta il talento, ci vuole anche la testa e l'allenamento' . Parole che potrebbero risuonare ovvie dette da un giocatore qualsiasi, non però se a dirle è Nicolò Zaniolo , un diciannovenne che sta ...

Roma - l'ex Cafu : 'Zaniolo può diventare il migliore al mondo. Se la Juve lo vuole...' : Zaniolo lo deve ancora dimostrare ma può diventare il migliore del mondo'. LA Juve LO VUOLE - 'Se la Juve gli ha messo gli occhi sopra vuol dire che è veramente bravo, ma la decisione di restare o ...

Roma - vuole passare ma ci sono le auto in doppia fila. Aggredito in pieno centro : “Scenni da sta maghina ammerda” : La pagina facebook “Roma fa schifo” ha pubblicato nelle scorse ore un video ripreso dalla telecamera di bordo di una macchina che stava transitando sulla centralissima via Emanuele Filiberto. Una scena di traffico quotidiano. con delle macchie parcheggiate in seconda fila. Quando l’automobilista chiede agli altri di spostarsi perché “non è un parcheggio”, per tutta risposta riceve in cambio insulti, fino a quando ...

E ora che succede? Nessuno a Roma vuole prendere il posto della Montanari : Roma. Dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari in Campidoglio regna uno stallo incrollabile. Chi la sostituirà? Quale sarà la nuova linea sui rifiuti? Che cosa ne sarà del bilancio consuntivo 2017 di Ama, quello che la sindaca Virginia Raggi ha deciso di bocciare e che ha portato alle dimissioni del

Raggi vuole il daspo per i visitatori barbari - e quelli che vivono a Roma? : (Foto: Getty Images) Non sarà un’impresa facile. Impedire a cittadini (solo stranieri?) di tornare non tanto in Italia quanto a Roma. Cioè di rientrare in città. Dopo che sono stati colti in fragranza o multati per averle mancato di rispetto. Magari per aver vandalizzato qualche monumento, aver grattato via un pezzetto di Colosseo, imbrattato le mura, cavalcato la ricca fauna che adorna le tante fontane della Capitale, sempre più spesso ...

L'EuroRoma vuole una notte magica : Roma Riannodare il filo interrotto dieci mesi fa quando il sogno si infranse contro il Liverpool. Sembra passato un secolo, invece era solo l'aprile dell'anno scorso: la Roma giunse trionfalmente alle ...

Pallotta vuole Sarri alla Roma per il dopo Di Francesco : Di Francesco è segnato dopo il 7-1 a Firenze Conte all’Inter, Sarri alla Roma. Le grandi manovre del mercato estivo sono già cominciate complici l’ex ct della Nazionale che ha lasciato il Chelsea e l’ex allenatore del Napoli che è ormai da troppo tempo sulla graticola del Chelsea. Se Eusebio Di Francesco contro il Milan si giocherà la panchina dopo l’1-7 in Coppa Italia, non va tanto meglio a Maurizio Sarri dopo il 4-o ...

Raggi : 'Regione vuole aprire discarica a Roma? E' gravissimo' : "Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta chiede la riapertura di una discarica, è gravissimo. In questa Aula siamo ...

Calciomercato : la Roma vuole il difensore Vida (RUMORS) : A meno di quarantotto ore dalla fine del mercato di gennaio, sembra che la Roma del direttore sportivo Monchi voglia piazzare un colpo in difesa. L'infortunio di Juan Jesus e le preoccupanti prestazioni di Marcano orientano infatti la società Romanista alla ricerca di un centrale difensivo. Nelle ultime ore sembra farsi sempre più insistente la voce che porta ad un interessamento dei giallorossi per Domagoj Vida. Roccioso difensore centrale ...

Occhio Roma - il Cardiff vuole Schick! Ecco l’offerta : Il calcio non si ferma mai e non può fermarsi. Dopo la tragica scomparsa di Emiliano Sala, il Cardiff vira su un centravanti conosciuto qui dalle nostre parti.Giorni difficili in casa Cardiff. L’ambiente è rimasto scosso dopo il drammatico accaduto ad Emiliano Sala. La vita, però, prosegue con il club gallese che deve raggiungere la salvezza. Motivo per il quale si continua a guardare al calciomercato in cerca di una punta in grado di ...

Karsdorp vuole riprendersi la Roma : “inizio difficile - adesso cerco continuità” : Rick Karsdorp è pronto a riprendersi la Roma dopo un inizio di esperienza giallorossa non proprio esaltante, dopo i problemi fisici adesso è il crescita “In effetti è stato complicato, in Olanda ero abituato a giocare ogni tre giorni. Mi arrivavano tanti messaggi dei tifosi che mi dicevano che ero sempre infortunato. Mi è dispiaciuto davvero tanto, nella mia carriera non mi era mai capitato uno stop così lungo. Ora devo continuare. ...

Napoli-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi vuole sorpassare la Roma : Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

La Roma vuole prendere il Toro per le corna : inizia il girone di ritorno : Roma – Giro di boa in serie A. Si apre oggi con la sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino il girone di ritorno della massima divisione calcistica italiana. Alle ore 15 i giallorossi ospiteranno i granata di Walter Mazzarri, per la gara n° 1 di questo secondo scorcio di stagione. Entrambe le squadre sono reduci dal rispettivo impegno disputato in coppa nazionale: la Roma ha staccato il pass per i quarti di finale del trofeo battendo ...