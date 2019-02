Real Madrid | Solari sull’uscio | il tecnico rischia di non arrivare a fine stagione

Real Madrid-Barcellona 0-3 : il video dei gol e gli highlights : Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re Real Madrid-Barcellona: la cronaca della partita Proprio Vinicius nel primo tempo non finalizza al meglio due occasioni che potevano avere maggiore ...

Il Barcellona umilia il Real Madrid al Bernabeu - la doppietta di Suarez vale la finale di Coppa del Re : Il Barcellona straccia il Real Madrid allo stadio Bernabeu, una doppietta di Suarez e un autogol di Varane spezzano i sogni dei Blancos Dopo l’1-1 rimediato al Camp Nou nella semifinale di andata, il Barcellona la fa da padrone al Bernabeu contro il Real Madrid. Nella semifinale di ritorno di Coppa de Re, i blaugrana non lasciano scampo ai Blancos con una doppietta di Luis Suarez ed la autorete di Raphael Varane. A seguito di un ...

Coppa del Re - Real Madrid-Barcellona : al Bernabeu finale in palio : Si ricomincia dall'1-1 del Camp Nou, dove al gol di Vazquez rispose Malcom nella ripresa . Real Madrid e Barcellona si ritrovano in semifinale di Coppa del Re per disputarsi l'accesso all'atto clou ...

Real Madrid-Barcellona : diretta tv - streaming e probabili formazioni : Real Madrid-Barcellona: diretta tv, streaming e probabili formazioni Real Madrid-Barcellona, partita di ritorno delle semifinali di Copa del Rey, si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00. Il grande Clasico spagnolo avrà luogo al Santiago Bernabeu di Madrid. Match assolutamente decisivo quello tra Real e Barca, soltanto una tra le due squadre potrà diventare finalista della Coppa del Re. E’ molto difficile supporre che ci ...

Real Madrid-Barcellona : Copa del Rey - probabili formazioni e pronostico : Il Santiago Bernabeu, uno dei totem del calcio spagnolo (e mondiale), apre il sipario per mandare in scena l’ennesimo atto tra due squadre da sempre rivali: Real Madrid-Barcellona. Interessi politici (fedeltà alla corona contro l’indipendenza catalana), culture differenti, screzi storici, supremazia territoriale, trofei. Sono solo alcuni degli aspetti che circondano questa sfida mai banale, affascinante. Il derby di Spagna. El ...

Inter - il Real Madrid in estate potrebbe aprire alla cessione di Bale : In casa Inter si continua a studiare quella che potrebbe essere la prossima campagna acquisti. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle varie Interviste rilasciate in queste settimane, sottolineando come si punterà esclusivamente a profili che siano abituati a vincere e che abbiano una certa esperienza Internazionale. Per quanto riguarda i giovani, infatti, il club sembra essere già vicino ad un accordo con il Cagliari ...