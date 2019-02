Padre lancia dal balcone i 4 figli dai tre agli otto anni | feriti gravi | uno è in coma

Matteo Berrettini e Vincenzo SantoPadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Matteo Berrettini e Vincenzo SantoPadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...

