Padre getta i quattro figli dal balcone | bimbi in gravi condizioni

Croazia - Padre getta dalla finestra i suoi quattro figli : piccoli feriti in modo grave : Una bruttissimo fatto di cronaca si è verificato questa mattina all'alba in Croazia, precisamente nella cittadina di Pag, sull'omonima isola croata. Secondo quanto si apprende dalla stampa croata, l'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, ha lanciato improvvisamente dalla finestra i suoi quattro figli piccoli. Si tratta, per la precisione, di un bimbo di tre anni, e di tre sorelline, rispettivamente di cinque, sette e otto anni. Di ...

Dramma in Croazia - Padre getta i quattro figli piccoli dalla finestra di casa : Sull’isola di Pago, in Croazia, all’alba un uomo di cinquantaquattro anni ha scaraventato i suoi quattro figli minorenni dal secondo piano della casa in cui vivono, gettandoli da un'altezza di sei metri. I bambini hanno tre, cinque, sette e otto anni: sono stati portati in ospedale. I più grandi sarebbero in gravi condizioni.Continua a leggere

Pordenone - incendio in casa : muore un bambino di nove anni. Il Padre si salva gettandosi dalla finestra - è ferito : Un bambino di 9 anni è morto nella sua casa avvolta dalle fiamme a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Il padre, per salvarsi dall’incendio, si è gettato dalla finestra e si è ferito. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Pordenone, che sono intervenuti per spegnere il rogo con tre squadre e un’autobotte. Nell’incendio, le cui cause dovranno essere accertate, sono rimasti ustionati due gemelli adulti, che erano in casa ...

Catania - Omicidio a San Leone : uomo uccide il Padre e prova a gettarlo nel cassonetto : Tragedia ieri a San Leone. Il corpo di un signore di 80 anni, a cui è stata tolta la vita con un corpo contundente, è stato trovato in via Sardegna 15, a Catania. Anche se la vittima è stata trovata in quel luogo, dai primi accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che potrebbe essere stata posizionata in quella via in un secondo momento, con la probabile motivazione di depistare le indagini della polizia. Sull'Omicidio la procura ha aperto ...

Uccide il Padre e getta cadavere tra i rifiuti : 36enne arrestato a Catania : L'uomo, di 81 anni. è stato assassinato con un corpo contundente. Il figlio 36enne, pregiudicato, avrebbe tentato di disfarsi del corpo, ma è stato scoperto dai vicini che hanno chiamato la polizia, per poi inveire contro il presunto omicida. Al vaglio la posizione del fratello.Continua a leggere