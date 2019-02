romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Roma – “da sempre eche lui sia uno dei grandi problemi di. Sono stato sulla Sea Watch e sono andato a fine agosto davanti alla Diciottti a Cataniacontrasto la sua pericolosa propaganda sulla pelle delle persone. Perche quando vado in giro per i territori e ascolto la voce degli imprenditori, degli artigiani o dei commercianti sento una grande preoccupazione per le scelte chegoverno sta facendo e questa responsabilita’ e’ anche di, poi lui fa il furbo che pensa di cavarmela con qualche comizio e con la propaganda ma nei fatti non e’ cosi'”. Cosi’ il candidato alla Segreteria del Pd Maurizioad Agora’.L'articolosia undiproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Martina: combatto Salvini perchè penso sia un problema di questo paese: Roma – “Combatto… -