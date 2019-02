Le hitbox di Apex Legends nel dettaglio | quali i migliori e i peggiori personaggi?

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Un titolo indubbiamente particolare, su questo non c'è ormai più alcun dubbio. Il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è divenuto in brevissimo tempo un vero e proprio record breaker (oltre venticinque i milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso al mondo di gioco, ndr), complici dinamiche di gameplay decisamente particolari che gli hanno permesso di dare una sonora spallata a un vero e proprio mostro del genere, Fortnite.Nonostante il gioco di Epic Games abbia avuto modo di esplorare numerosi ambiti con le sue feature,è comunque riuscito ad accattivarsi le simpatie di un grandissimo pubblico. Grande merito va chiaramente al roster deiattualmente selezionabili, ognuno dei(alla stregua di Overwatch) offre abilità uniche da mettere al servizio della propria squadra. Se tutto questo non bastasse, in ...

