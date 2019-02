Le cose orribili che vedono i moderatori di Facebook

agi

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un'inchiesta sulle condizioni di lavoro deidisolleva preoccupazioni sulle conseguenze psicologiche derivanti dall'essere costantemente esposti a contenuti violenti. Responsabili di ciò che viene pubblicato sul social network, alcuni dipendenti di Cognizant - società basata in Arizona che lavora per-, hanno parlato sotto garanzia di anonimato con The Verge, descrivendo i problemi psicologici derivanti dal costante bombardamento di commenti di odio e immagini e video violenti (alcuni dei quali riguardano omicidi reali).I lavoratori si sono anche lamentati dei turni sfiancanti che sono costretti a sostenere, a fronte di paghe di “appena 28.800 dollari l'anno” (circa 25.360 euro). Diversi dipendenti hanno riportato di aver sofferto cedimenti psicologici, manifestando i sintomi dello stress post-traumatico (Dpts), descrivendo crolli improvvisi e attacchi ...

RememberGiuls : @gnoccoalSougo QUELLO L'HO AMATO. Ma ho visto cose orribili che non meritano nemmeno di essere pronunciate - FedericaTrombe3 : RT @cercoCane: Ciao, sono ROSEMARIE, sono stata fortunata perchè dopo essere stata trasferita in un canile lager, sono ancora viva, mentre… - thewaterflea : RT @Frances90320752: @matteosalvinimi Questo, ministro, è un un individuo spregevole e non giustificabile. Però sa quanti dei suoi scrivono… -