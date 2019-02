ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Da una parte lajihadista che “non ha conosciuto flessioni”, come dimostrano gli allarmi per i progetti di attenti terroristici in Europa e i 138collegati all’Italia, dall’altra le criticità interne al nostro Paese che vanno dal rischio di un aumento degli episodi di razzismo in vista delle elezioni Europee all’intensificarsi della “conflittualità” tra antifascisti ed estremisti di destra. È quanto rivela l’italiana nella Relazione annuale del Dis presentata giovedì al Parlamento. I Servizi segreti hanno analizzato quali siano gli attuali pericolo in ambito terroristico e di cyber-sicurezza. Ma si sono anche concentrati sul fenomeno di quelli che vengono definiti “episodi di stampo squadrista“. La destra radicale, si legge nella relazione, ha vissuto una “pronunciata vitalità” ...

2014Monaco : RT @ofcs_report: #Relazione sulla politica della #sicurezza. #Intelligence: “Esiste la possibilità che #alQaeda sfrutti l’indebolimento #I… - Cascavel47 : Intelligence: “Isis resta minaccia con 138 foreign fighers ‘italiani’. Squadrismo e razzismo, rischi per le europee… -