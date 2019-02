Incidente sulla via Passogatta a Modica | auto precipita in un burrone

Brindisi - Incidente sulla strada per il mare : 3 morti - Manuela vestita da sposa per i funerali : Tre le vittime di un tragico incidente strada le avvenuto sabato nella provincia di Brindisi . Dolore e incredulità ai funerali di una donna di San Pietro Vernotico, la quarantaduenne Manuela Vigneri, e della coppia di coniugi di Cellino San Marco, Giuseppe Ferulli e Alessandra Leuzzi, genitori di tre figli.Continua a leggere

Incidente : tir con maiali si ribalta sulla Ss118 : Incidente stradale oggi sulla Ss118 . Un tir carico di maiali si è ribalta to dopo lo scontro con un'auto. Alcuni maiali sono rimasti schiacciati.

Brindisi - terribile Incidente sulla strada per il mare : morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere