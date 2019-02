Il fallimento del vertice di Hanoi deprime i mercati asiatici ed europei

Giuseppe Conte - la prova del fallimento dell'avvocato premier : tutti i suoi bidoni agli italiani : Con Giuseppe Conte il problema è sempre il solito: lo prendi sul serio oppure no? Lo consideri un primo ministro a tutti gli effetti, un capo di governo vero, per quanto anomalo, e dunque responsabile delle cose che l' esecutivo fa e non fa? Oppure lo tratti come uno piazzato lì perché non desse fas

Rovigo - il fallimento della Lega : si dimettono 22 consiglieri comunali. Massimo Bergamin non è più sindaco : Nel 2015 l’impresa della Lega Nord a Rovigo era stata memorabile. Nel capoluogo del Polesine, da sempre “terra rossa”, sfruttando anche l’effetto dell’elezione di Luca Zaia in Regione, il candidato Massimo Bergamin, ex autista di autobus, aveva sbaragliato il centrosinistra. Al balottaggio aveva conquistato quasi il 60 percento dei voti, grazie all’appoggio di Forza Italia e Obiettivo Rovigo. Quattro anni dopo, ...

Il prezzo italiano del fallimento del Nuclear Deal : Nella recente conferenza di Varsavia, organizzata dalla Casa Bianca, i Paesi europei hanno inviato delegazioni non a livello di ministro per protestare contro l'uscita degli USA dal Nucler Deal (JCPOA), l'Italia invece ha inviato il ministro degli Esteri Moavero.Questa mossa appare alquanto insolita per un governo che si auto-proclama sovranista, mettendo al primo posto l'interesse nazionale. A far venire il dubbio che si tratti o di miopia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio : Per l’ultima delle 3 aziende per cui Tiziano e Lalla sono accusati di bancarotta i pm hanno chiesto il fallimento : Il caso L’eredità Marmodiv, l’ultima “bad company” dei Renzi A dicembre – La cooperativa che è costata i domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha molti debiti ed è stata ceduta a una vecchia conoscenza del babbo dell’ex premier di Marco Lillo e Valeria Pacelli Chiamate l’esorcista di Marco Travaglio Questi 5Stelle, per dirla alla francese, hanno più culo che anima. Da qualche giorno molti elettori, militanti, iscritti e ...

Cosa insegna il fallimento del progetto Mars One : Quello che ancora non abbiamo è la visione e la volontà politica necessaria per unire le forze di tutte le grandi agenzie spaziali del mondo per realizzare questa grande avventura che si deve ...

Buoni pasto - Più Buono passa di mano dopo il fallimento del gruppo Qui! : MILANO - Dalle ceneri del fallimento di Qui! Group, la società ligure dei ticket per il pasto i cui libri sono finiti in tribunale e sulla cui fine si è mossa la Procura , Più Buono passa a una ...

Dietro la protesta dei pastori sardi il fallimento del governo del cambiamento : "Per noi versare latte è come far scorrere il nostro sangue". Il grido di dolore dei pastori sardi sta risuonando in questi giorni nel nostro Paese. È una protesta che nasce dal basso e che lancia un segnale di allarme perché le politiche economiche fallimentari, messe in campo dal governo gialloverde, hanno devastato l'economia reale. È un pezzo di Paese che si è staccato da una narrazione fatta di tanta ...

'Mahmood è l'emblema del fallimento del pensiero salviniano. Lui è italiano come tanti altri' : La conduttrice del Dopofestival parla di Sanremo, sottolineando l'importanza dei giovani e criticando aspramente la politica di Salvini

Anna Foglietta : "Mahmood è l'emblema del fallimento del pensiero di Salvini. Lui è italiano come tanti altri" : Sanremo non è solo costituito dal Festival, ma anche dal Dopoferstival che intrattiene i più sonnambuli affezionati della kermesse. La protagonista dello show quest'anno è stata Anna Foglietta, che racconta la sua esperienza ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'attrice e conduttrice parla della vittoria di Mahmood e delle polemiche che ne sono conseguite:Le canzoni hanno fatto risaltare un certo tipo di ...

Banche - chi scommette contro il fallimento del salvataggio Carige : tsunami finanziario in Italia : Le Banche Italiane non credono nella possibilità di ripresa di Carige. Dopo Intesa anche Banco-Bpm ha completamente svalutato la partecipazione nel bond da 320 milioni che il Fondo interbancario ha erogato all' istituto genovese per consentirgli di sopravvivere. A confermarlo l' amministratore deleg

Reggio futura : 'La strategia della distrazione non salverà il csx dal fallimento' : ... quasi a volersi ergere ad una superiorità morale che non hanno e non gli si può concedere , senza avere la necessità di ricordare le diverse pagine di cronaca giudiziaria locale che li riguarda, , ...

Carlo Alvino esulta per la sconfitta della Juve : '250 milioni per un fallimento' : La cocente sconfitta in Coppa Italia subita dalla Juventus sul campo dell'Atalanta ha fatto rianimare il giornalista e supertifoso della SSC Napoli Carlo Alvino. Il telecronista di TvLuna aveva già il dente avvelenato per la sconfitta subita dagli uomini di Carlo Ancelotti ad opera del Milan di Rino Gattuso. Ma la sconfitta della Vecchia Signora da parte della Dea di Gasperini lo ha immediatamente portato a parlare di "fallimento senza ...

L'economista Marcello Messori : "La situazione è più grave del previsto. La ricetta di far ripartire il Pil con i consumi è votata al fallimento" : Una situazione "più grave del previsto", per uscire dalla quale non basterebbero tassi di crescita oggi altamente improbabili negli ultimi sei mesi dell'anno in corso. E le cause non sono imputabili soltanto, come sostiene il Governo, a fattori esterni ma pure a precise scelte dell'esecutivo che rischiano di aggravare ancora di più la condizione dell'economia italiana. È l'opinione di Marcello Messori, economista ed ex ...

"Kabul simbolo del fallimento UsaIn Asia rischio guerra nucleare" : Arduino Paniccia, massimo esperto di geopolitica e strategia militare, analizza radici e conseguenze del ritiro dall'Afghanistan. "Trump ha rovesciato la dottrina neocon ma ora" Segui su affaritaliani.it