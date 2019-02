Campionato Italiano Cross Country | Suzuki al via con Lorenzo Codecà

Sci alpinismo – Il Marmotta Trophy si tinge d’azzurro : domenica il Campionato Italiano a squadre : 12° Marmotta Trophy in Val Martello il 2 e 3 marzo. Presente la crème de la crème dello sci alpinismo azzurro e 10 nazioni Tutto pronto per il Marmotta Trophy nell’altoatesina Val Martello, evento che vedrà gareggiare in coppia gli scialpinisti nel campionato italiano FISI. Amatori ed atleti nazionali stanno ancora facendo pervenire i propri nominativi, mentre altri hanno già espresso la propria opinione in merito. Il trentino ...

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - le designazioni arbitrali della sedicesima giornata : Ufficializzati gli arbitri per le gare in programma nella sedicesima giornata del Campionato Italiano di TOP12 Il CNAr, Commissione Nazionale della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma nel fine settimana del 2/3 marzo. Tre gli incontri in programma sabato 2 marzo alle 15, altrettanti la domenica a partire dalle 14.30, con tutte le gare in programma che saranno ...

Ginnastica Artistica – Campionato Italiano 2019 : Salerno e Brixia si aggiudica la prima prova : Ginnastica Artistica: Busto Arsizio incorona Salerno e Brixia nella prima prova del Campionato italiano 2019 Spettacolo fino all’ultimo esercizio al PalaYamamay di Busto Arsizio per #primaABusto: la prima prova del Campionato italiano 2019 di Ginnastica Artistica maschile e femminile si è conclusa oggi con i successi delle due squadre campioni d’Italia in carica, Ginnastica Salerno maschile e Brixia Brescia femminile in Serie A1. Ottimo ...

Ginnastica artistica – Campionato Italiano : al via la prima tappa a Busto Arsizio : Al via la prima tappa del Campionato Italiano di Ginnastica artistica: tutte le squadre di scena a Busto Arsizio il 23 e 24 febbraio Tutto è pronto al Palayamamay di Busto Arsizio per l’appuntamento con #primaABusto, il grande evento che aprirà la stagione 2019 della Ginnastica artistica italiana: sabato 23 e domenica 24 febbraio andrà in scena la prima prova del Campionato Italiano di Ginnastica artistica maschile e femminile di Serie A1, ...

Campionato Italiano a squadre e amichevoli per la Tenax Bergamasca Scherma : ... si sono imposti su Scherma Treviso2 e infine si sono arresi alla società Michelin Sport Club Torino 36-25 per l'accesso ai primi otto classificandosi così al 9° posto. La seconda giornata di gare ha ...

Zaniolo bambino prodigio : in 5 mesi Nazionale - Campionato e Champions. Il calcio italiano se lo tenga stretto : Cinque gol nelle ultime 9 gare, Sassuolo, Torino, Milan, 2 al Porto, tutti all'Olimpico, hanno fatto vedere al mondo quello che Eusebio Di Francesco aveva intuito negli allenamenti di Trigoria. Il ...

Zero Robotics - il Campionato Italiano : iscrizioni entro il 28 febbraio 2019 : Zero Robotics è una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che si basa sulla programmazione di speciali robot denominati SPHERES, situati all’interno della ISS. Il Campionato mondiale si è concluso da poco, con risultati lusinghieri per gli studenti italiani che hanno raggiunto ancora una volta il podio. Fra le nazioni europee – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – l’Italia è di gran lunga ...

Serie A – Il Campionato Italiano da incubo : solo la Ligue1 davanti alla massima serie per numero di esoneri : Calcio: incubo esonero per allenatori, serie A seconda in Europa dietro alla Ligue1. Otto le panchine fin qui saltate in massima serie in linea con scorsa stagione L’esonero di Pippo Inzaghi dal Bologna porta a 8 il numero di panchine saltate in questa stagione in serie A, in linea con lo scorso campionato quando a gennaio gli allenatori allontanati in corsa erano stati 8, 10 a fine stagione. Nel gennaio del 2018 fu proprio quello di ...

PG Nationals - la nuova stagione del Campionato Italiano di League of Legends si preannuncia più combattuta : Inizia oggi la nuova stagione dei “PG Nationals“, il campionato italiano di League of Legends organizzato da PG Esports facente parte del circuito ERL (European Regional Leagues) di Riot Games, che promette un più alto livello di competizione rispetto alle due stagioni giocate nel corso del 2018. Ai nastri di partenza le stesse otto squadre della stagione estiva 2018 – le due retrocesse hanno riottenuto il loro posto ...

Citroen - Campionato Italiano 2CV-Dyane Cross : la corsa più pazza del mondo [FOTO] : Le vetture bicilindriche Citroën furono inoltre le protagoniste di un nuovo Campionato monomarca chiamato Pop Cross seguito poi dal 2CV Cross e in Italia denominato 2CV-Dyane Cross C’è stato un tempo in cui André Citroën provava al mondo la validità dei suoi veicoli impegnandoli in traversate di interi continenti: dai roventi deserti Africani alle vette dell’Himalaya, sfide umane prima ancora che tecnologiche che ancor oggi impressionano ...

Atletica – Campionato Italiano di società : la prima tappa a Gioiosa Marea : Atletica: il 2019 della marcia parte da Gioiosa Marea con la prima prova del Campionato italiano di società Al via anche il 2019 della marcia, domenica 27 gennaio, nel nome di un’indimenticabile azzurra. La prima prova del Campionato italiano di società va in scena a San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina) che ha visto nascere Anna Rita Sidoti, arrivata poi al titolo mondiale ed europeo della specialità. Sulle strade intitolate allo ...

Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 : Dopo un 2018 di successo (+5% per le immatricolazioni nonostante il calo del mercato), Citroën Italia ha deciso di partecipare al Campionato Italiano Rally, affrontando quindi una nuova ed emozionante sfida. La vettura scelta per lottare per il titolo Tricolore è la C3 R5 sviluppata dal reparto corse del Double Chevron e che è stata […] L'articolo Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...