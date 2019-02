Benji & Fede in Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 per la piccola Eugenia | anticipazioni

Programmi TV di stasera - giovedì 28 febbraio 2019. Benji & Fede guest star di «Che Dio ci Aiuti 5» : Elena Sofia Ricci tra Benji & Fede in Che Dio ci Aiuti 5 Rai1, ore 21.25: Che Dio ci Aiuti 5 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Battiti: Mentre Suor Angela insieme a Pietro cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con ...

Anticipazioni Capodanno in musica su Canale 5 : ospiti Irama - Rovazzi e Benji & Fede : Anche quest'anno, per la serata del 31 dicembre, andrà in onda in diretta su Canale 5 lo show musicale 'Capodanno in musica', che potrà contare sulla presenza di svariati artisti della musica italiana, i quali si esibiranno dal vivo per accompagnare gli spettatori verso il nuovo anno. Al timone dello show, che andrà in onda in diretta tv da Bari, ci sarà Federica Panicucci, confermata per il secondo anno consecutivo mentre tra gli ospiti vi ...