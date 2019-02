Ambiente | Puglia | “Non è il meteo a scegleire dove dare le risorse”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “Non possiamo far scegliere allarologia e alle nostre inefficienze nella prevenzione il criterio su come impiegare questi soldi: ma cosi’ purtroppo ha fatto il Governo che ha preso tutte le calamita’ dell’ultimo anno e mezzo, quasi tutte del Nord, e ha messo i fondi sul dissesto idrogeologico con un criterio che non ha ne’ capo ne’ coda. E noi abbiamo avuto formale notizia di tutto questo solo dopo la convocazione”.Lo ha detto il Presidente della Regione, Michele Emiliano, a proposito dell’incontro convocato stamattina a palazzo Chigi sulle misure anti dissesto idrogeologico. “Ho l’impressione – aggiunge – che il Governo non distingua bene gli interventi di emergenza e quelli per la prevenzione e li abbia messi insieme solo in virtu’ di due articoli della legge finanziaria che autorizzano ...

SkyTG24 : Puglia, strage di cavallucci marini: venduti in Cina per fare liquore - CHRISTIANPAGNOS : ghe gera uno che diseva: 'è il mercato,bellezza!',i novi paroni articolo: 'Venduti come oggetti ornamentali, potent… - AgazziNora : RT @SkyTG24: Puglia, strage di cavallucci marini: venduti in Cina per fare liquore -