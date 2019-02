Su Rai 5 in prima visione assoluta il documentario ' Queen | Days of Our Lives'

Primarie Pd Cervia. Questa sera 26 febbRaio nuovo faccia a faccia Grandu-Medri al Magazzino del Sale : ... e dobbiamo certamente realizzare un ampio progetto di rilancio." "Ci vuole la creazione del parco naturale agricolo, per proteggere e valorizzare l'economia e i prodotti del territorio, tutelare il ...

Nel Regno Unito il giorno di FebbRaio più caldo di sempre con +20 - 6°C in Galles : non era mai successo prima in Inverno nelle isole Britanniche [FOTO e DATI] : 1/28 ...

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto con i programmi di martedì 26 febbRaio 2019 in prima e seconda serata : Su Canale 5 torna, a grande richiesta, 'Segreti e delitti' , programma televisivo che indaga sui casi irrisolti più importanti della cronaca nera di oggi e soprattutto di ieri. Questa sera, il ...

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto con i programmi di martedi' 26 febbRaio 2019 in prima e seconda serata : Su Canale 5 torna, a grande richiesta, 'Segreti e delitti' , programma televisivo che indaga sui casi irrisolti più importanti della cronaca nera di oggi e soprattutto di ieri. Questa sera, il ...

L’unico confronto tra i candidati alle primarie del PD andrà in onda su Sky TG24 alle 13 di giovedì 28 febbRaio : L’unico confronti tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico – Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti – si terrà giovedì 28 febbraio alle 13 e si potrà seguire in diretta su Sky TG24, che è visibile anche sul

Prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbRaio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...

Meteo : ritorna l'alta pressione ovunque - fine febbRaio dal sapore primaverile : [flowplayer id="139312"] L'ennesima irruzione fredda giunta ieri sulle regioni del sud, capace di portare fiocchi di neve fino a bassa quota, ha già abbandonato la nostra penisola grazia alla...

Primarie Pd 2019 - confronto tv 28 febbRaio su Sky alle ore 13 : UPDATE ore 18.30 - È ufficiale: il confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico andrà in onda giovedì 28 febbraio alle 13 in diretta su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e 50 del digitale terrestre - visibile a tutti). Alla conduzione Fabio Vitale. Il confronto sarà poi nuovamente proposto sugli stessi canali anche alle 20.30.Primarie Pd 2019, confronto tv 28 febbraio su Sky alle ore 13? prosegui la letturaPrimarie Pd ...

Primarie Pd : confermato per giovedì 28 febbRaio su Sky TG24 il confronto tra i candidati : "L'unico confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico" si terrà negli studi di Sky Tg 24 giovedì 28 febbraio alle 13. In una nota ufficiale la testata conferma di aver ricevuto "l'adesione definitiva da parte dei tre candidati alle Primarie del Pd: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti"L'appuntamento, condotto da Fabio Vitale, sarà trasmesso in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e in ...

Primarie Pd 2019 - confronto tv 28 febbRaio su Sky alle ore 13? : Il confronto televisivo tra i candidati alla segreteria del Pd potrebbe tenersi giovedì prossimo non in prima serata, bensì alle ore 13:00. Questa, secondo quanto si apprende, sarebbe l'ipotesi avanzata alla quale starebbe lavorando Sky. Il faccia a faccia avrà come protagonisti Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.La Commissione congresso del Pd aveva lasciato ai contatti tra i candidati e Sky la definizione delle ...

La prima stagione di Suburra torna su Rai2 e Sara finisce nelle mani di SamuRai : anticipazioni 25 febbRaio e 4 marzo : La prima stagione di Suburra trova posto in seconda serata a partire da oggi, 25 febbraio, e salvo nuovi cambiamenti per via del flop ottenuto in prima serata nella prima messa in onda. Il pubblico della prima serie italiana Netflix è in subbuglio, si è lamentata, soprattutto per il poco preavviso, ma rimane il fatto che Alessandro Borghi e i suoi sono sbarcati in seconda serata (quasi terza) con ben due episodi, il terzo e il quarto, dal titolo ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbRaio - ultime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? Rai politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...

Domenica In - Mara Venier cannibale : voce-choc in Rai - che brutta fine fa 'La prima volta' di Cristina Parodi : Un trionfo, per Mara Venier . Un disastro, per Cristina Parodi . Questo in estrema sintesi il quadro che emerge da alcune clamorose indiscrezioni sul futuro di Rai 1, di cui dà conto TvZoom . Si parla ...