Rapporto Commissione Ue : l'Italia fa passi indietro - rischio contagio : La Commissione Ue è preoccupato per quanto accade in Italia. Conti pubblici deteriorati e passi indietro sulle riforme, con il rischio contagio per il resto dell'Eurozona. Nel Country Report sulla situazione dei singoli Paesi, pubblicato oggi, Bruxelles conferma la sua valutazione negativa sulla manovra economica del Governo Conte e sottolinea gli "squilibri eccessivi". L'osservato speciale è, come sempre, il debito pubblico."Il ...