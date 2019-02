Lampedusa | la spiaggia dei Conigli è la più bella d' Italia

Le 10 spiagge più belle d’Italia : vince la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa : L'annuale classifica stilata dal portale TripAdvisor per il suo Travelers' Choice Beaches Awards vede quest'anno in testa la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa che si piazza anche seconda in Europa e settima nel mondo. Seguono un'altra Spiaggia siciliana, Cala Rossa dell'Isola di Favignana, e la Spiaggia della Marinella a Palinuro, nel Cilento.Continua a leggere