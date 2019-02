F1 | Test Barcellona 2019 Lewis Hamilton | “Positivi i tanti giri | ma ci sono dei piccoli

F1 – Test Barcellona - il realismo di Sainz spiazza : “in Australia non saremo così competitivi” : Carlos Sainz realista al termine della seconda giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni dello spagnolo post Day-2 Mentre la Ferrari rimugina sull’incidente di Sebastian Vettel avvenuto durante la seconda giornata di Test a Barcellona, la McLaren, dopo il primo tempo di ieri di Lando Norris, vanta con Carlos Sainz il miglior crono del giorno. Proprio lo spagnolo della scuderia di Woking ha ripercorso il suo Day-2 sul circuito di ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen senza grosse pretese : "io all'Alfa Romeo senza particolari aspettative" : Kimi Raikkonen fiducioso al termine della seconda giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del finlandese post Day-2

F1 – Test Barcellona - incidente Vettel : la telemetria della SF90 svela i motivi del crash del tedesco : svelati i motivi che hanno causato l’incidente di Sebastian Vettel alla Curva 3 del circuito di Montmelò durante la seconda giornata di Test a Barcellona Giornata grigia per la Ferrari a Barcellona. Dopo lo stop in mattinata di Charles Leclerc, a causa di una perdita d’acqua dell’impianto di raffreddamento del motore, anche Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Il pilota tedesco, dopo appena 48 giri percorsi in ...

F1 - Test Barcellona 2019 : a cosa è dovuto il cedimento strutturale della Ferrari? I motivi dell’incidente di Vettel : Giornata nefasta per la Ferrari ai Test F1 di Barcellona, questa mattina la vettura guidata da Sebastian Vettel ha avuto un cedimento strutturale e si è schiantata contro le barriere all’uscita della curva 3 del Montmelò. Un bruttissimo incidente per il tedesco che fino a quel momento aveva percorso ben 40 giri dimostrando tutta l’efficienza della Rossa sia sul giro secco che sul passo gara. Il cedimento strutturale ha impedito alla ...

F1 - Test Barcellona 2019. Max Verstappen : “Non ho avuto problemi al motore - giornata buona” : Max Verstappen ha affrontato una giornata problematica nei Test F1 di Barcellona: in mattinata è rimasto fermo all’uscita della pitlane portando all’interruzione della sessione, nel pomeriggio ha invece commesso un Testacoda finendo nella ghiaia e poi è rimasto fermo ai box per oltre due ore in modo da permettere ai meccanici di effettuare dei controlli precauzionali sulla RB15. L’olandese ha comunque completato 128 giri ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen non si sbottona : "ecco perchè abbiamo smontato il cambio" : Le parole di Max Verstappen dopo la seconda giornata della seconda e ultima sessione dei Test di Barcellona di F1

F1 - Test Barcellona 2019. Carlos Sainz al comando : “La McLaren migliora ma Ferrari e Red Bull possono fare meglio” : La McLaren si sta scatenando nei Test F1 a Barcellona e per il secondo giorno consecutivo ha chiuso al comando nella classifica dei tempi, Carlos Sainz ha infatti siglato il miglior crono nella giornata odierna simulando quanto aveva fatto ieri il compagno di squadra Lando Norris. Lo spagnolo ha fatto la differenza nel corso di un run molto breve, molto vicino a una simulazione di qualifica, e il suo 1:17.144 su pneumatici C4 è molto confortante ...

F1 - analisi sesta giornata Test F1 Barcellona 2019 : Ferrari stop sul più bello - Mercedes e Red Bull solide sui long run - McLaren e Racing Point pensano al tempo : Si è conclusa anche la sesta, e terzultima, giornata dei Test F1 2019 di Barcellona. Questo turno, senza dubbio, andrà in archivio come la sessione che ha visto l’incidente di Sebastian Vettel. Uno stop non di poco conto per la scuderia di Maranello che, fino a quel momento, procedeva a vele spiegate grazie al tedesco. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di questo mercoledì sul tracciato del Montmelò è risultato Carlos Sainz su McLaren. ...

F1 – Test Barcellona - Ricciardo tra obiettivi e miglioramenti : "a centro gruppo sembriamo tutti vicini" : Daniel Ricciardo con i piedi per terra: la precisa e bilanciata analisi dell'australiano dopo il lavoro svolto in pista con la Renault nella seconda giornata di Test a Barcellona

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati 27 febbraio. Sainz resta in testa con il record - Ferrari ferma quasi tutto il tempo - Hamilton e Verstappen consistenti : Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della seconda sessione di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico, stamane, ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra un’ottima ...

F1 – Test Barcellona - terminato il Day-2 al Montmelò : Sainz fa il vuoto - problemi per la Ferrari [TEMPI] : Si è conclusa la seconda giornata di Test sul circuito di Barcellona, la McLaren chiude in Testa con Sainz mentre la Ferrari si lecca le ferite dopo l’incidente di Vettel Ieri Lando Norris, oggi tocca a Carlos Sainz portare la McLaren in Testa alla classifica dei tempi di giornata. Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti, fermando il crono sull’1:17.144 e precedendo di sei decimi la Racing Point di Sergio ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : 27 febbraio. Carlos Sainz rimane in vetta davanti a Perez e a Vettel. Ferrari ferma quasi tutto il pomeriggio : Lo spagnolo Carlos Sainz si conferma in vetta all’ordine dei tempi della seconda sessione di Test collettivi di F1 di Barcellona (Spagna). L’iberico stamane ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva al tedesco Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra ...

F1 - Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel : “L’incidente? Sono stato passeggero della macchina. La Ferrari è competitiva” : Bruttissima mattinata per Sebastian Vettel che, durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona, è andato a sbattere contro le barriere esterne della curva 3 al Montmelò: dopo due ore di prove, durante le quali il tedesco aveva fatto siglare il secondo tempo di giornata, la Ferrari ha avuto un problema strutturale che ha compresso l’intero programma di lavoro. Fortunatamente il vicecampione del mondo è uscito illeso dalla vettura e ha ...