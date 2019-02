Ecoexport | arriva lo stop del comune di Vasto

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Chieti - Le associazioni WWF Zona Frentana e Costa Teatina e Legambiente plaudono alla decisione presa daldifermare l’impianto. Un deposito di conferimento, stoccaggio in fossa e pretrattamento dei rifiuti urbani ed assimilati che avrebbe interessato, un flusso di 45.000 tonnellate anno di combustibile da rifiuti e generato un flusso giornaliero medio di 125 ton. Il parere negativo delche ha ravvisato l’impatto negativo sulle specie e habitat presenti sul Sito di Interesse Comunitario di Punta Aderci, sollevato dalle scriventi associazioni, è un importante passo che concretizza le aspettative di un territorio che deve puntare sempre più su un’economia ambientalmente sostenibile, rispettosa della grande ricchezza in termini di bellezza e biodiversità. Un patrimonio naturalistico che deve essere custodito gelosamente per le generazioni ...