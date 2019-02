Dal cardinale pedofilo al tracollo Cinque Stelle Due brevi riflessioni fuori luogo

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) George Pell,di Santa Romana Chiesa, Cattolica e Apostolica, fino a ieri la terza autorità in Vaticano dopo il Papa e il Segretario di Stato, entra oggi nella "Assessment Prison" di Melbourne comepatentato, violentatore di chierichetti, e il 13 marzo saprà se e quando uscirà mai dal carcere, essendo la pena massima di cinquant'anni.Nella serata di ieri il portavoce ad interim della Santa Sede, Alessandro Gisotti, ha fatto sapere tramite un tweet che ilnon è più il prefetto della Segreteria per l'Economia, il "Ministero del Tesoro" del Vaticano, confermando poi la notizia con un bollettino in cui riferisce inoltre che "la Congregazione per la Dottrina della Fede si occuperà ora del caso nei modi e con i tempi stabiliti dalla normativa canonica".La condanna di Pell, e il comportamento del Papa fino a oggi, ...

