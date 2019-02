Ambiente | Conte | 11 miliardi per la sicurezza del territorio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “‘Proteggitalia’ è il più grande piano nazionale per ladelper il quale stanziamo quasi 11(10,853, ndr) per il triennio 2019-2021, fondo che sono a disposizione degli enti locali e delle Regioni”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, presentando il Piano Nazionale per la Mitigazione del dissesto idrogeologico, in corso a Palazzo Chigi.Il piano, ha precisato, “si basa su 4 pilastri: emergenza, prevenzione, manutenzione, semplificazione e rafforzamento della governance“.ha sottolineato che “urge un cambio di passo, una teraria del”.L'articolo: 11per ladelMeteo Web.

