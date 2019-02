Alps tour | in Egitto Wheeler supera Di Nitto e Maccario

Golf - Alps tour – Red Sea Little Venice Open : Wheeler supera Di Nitto e Maccario al Playoff : Benjamin Wheeler si aggiudica il Red Sea Little Venice Open: il Golfista inglese supera al Playoff Enrico Di Nitto e Federico Maccario Benjamin Wheeler ha vinto con 210 (68 73 69, -6) colpi il Red Sea Little Venice Open, secondo evento stagionale dell’Alps Tour disputato, come il primo, sul tracciato del Sokhma Golf Club, ricavato dai Course A e B (par 72), ad Ataqah in Egitto. Il 26enne inglese ha superato con un par alla prima buca di ...

Il Tour of the Alps 2019 attende Nibali : BOLZANO. Dopo aver consacrato vincitore Geraint Thomas nel 2017 e aver fatto decollare la carriera di Thibaut Pinot nel 2018, il Tour of the Alps 2019 vuole confermarsi trampolino perfetto per gli ...