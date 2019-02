40 Data scientist | algoritmi e intelligenza artificiale Parte Illimity | la nuova banca

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sarà che fino a qualche mese fa questo era il quartier generale di Amazon in Italia, ma nella sede di, lanata dall'iniziativa di Corrado Passera, ex ad di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico, si respira un'aria tecnologica. In effetti, non sembra proprio di essere dentro un istituto di credito, persino in questo che è una vera singolarità perché non avrà neppure uno sportello esterno. Nell'edificio di quattro piani alla destra della Stazione centrale di Milano, tutti i dipendenti possono guardarsi, volendo, perché in ogni piano c'è un'apertura in mezzo, una specie di grande pozzo quadrato, come quella che si vede in tanti alberghi americani. Da ogni piano, affacciandosi, si possono vedere tutti gli altri. E al piano terra non manca anche una sorpresa tecnologica degna di un film di James Bond: ...

