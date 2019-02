Sardegna | il sindaco di Sassari si dimette - Sky TG24

Sardegna : si dimette sindaco Sassari : ...nazionaliste e più reazionarie promosse dalla Lega Nord hanno trovato proseliti presso un quarto degli elettori sardi e un'altra metà circa non è più interessata alla partecipazione politica e ...

Sardegna - protesta dei pastori in piazza a Nuoro : il sindaco rovescia il latte insieme ai manifestanti : Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola.Soddu: Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Cal, Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e ...