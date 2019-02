Piero Angela : figli - età - moglie e laurea. La carriera del divulgatore : Piero Angela: figli, età, moglie e laurea. La carriera del divulgatore carriera e chi è Piero Angela Piero Angela è uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. Nato a Torino il 22 dicembre 1928 ha alle spalle una lunghissima carriera. Scrittore, giornalista e divulgatore passerà alla storia come l’inventore del programma “Quark”, “Superquark” e “Gli speciali di Superquark”. A Piero Angela milioni di italiani devono nozioni ...

Salute - l’appello di Piero Angela : “Scienziati più sul web contro le fake news” : E’ il simbolo della divulgazione scientifica contro il dilagare delle bufale anti-scienza e il volto televisivo della Rai tra i più amati dagli italiani. Piero Angela è stato ospite del convegno ‘Sana longevità’ a Roma ed è tornato sul fenomeno delle fake-news, lanciando attraverso l’Adnkronos Salute un appello: “Gli scienziati dovrebbero essere più presenti sul web”. Piero Angela è stato il fondatore nel ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Di Piero : «Siamo forti - dobbiamo arrivare in alto» : Roma – Si è sbloccato dopo un lungo “inseguimento”. Francesco Di Piero, mezzala classe 2001 in forza alla Juniores regionale C del Torre Angela Acds, ci era andato vicino più volte e sabato è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Nel match contro la Lupa Roma vinto per 3-1 dai ragazzi di mister Daniele Polletta ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, in mezzo alla doppietta di un Luca Trincia semplicemente devastante. «Abbiamo ...

Attenborough - il "Piero Angela" inglese che torna in tv a 92 anni : Non è mai troppo tardi per fare divulgazione scientifica. È il caso di David Attenborough , storico volto della Bbc che a 92 anni ha annunciato di essere stato ingaggiato dall'emittente ...

Piero Angela : figli - età - moglie e laurea. La carriera del divulgatore : Piero Angela: figli, età, moglie e laurea. La carriera del divulgatore carriera e chi è Piero Angela Piero Angela è uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. Nato a Torino il 22 dicembre 1928 ha alle spalle una lunghissima carriera. Scrittore, giornalista e divulgatore passerà alla storia come l’inventore del programma “Quark”, “Superquark” e “Gli speciali di Superquark”. A Piero Angela milioni di italiani devono nozioni ...

Piero Angela e la gratitudine verso la moglie : 'Senza di lei non sarei quello che sono' : Piero Angela è un noto giornalista e stimato divulgatore, ha scritto 38 libri e compiuto da poco 90 anni, parlando sempre poco della sua sfera privata. Questa volta, però, durante un incontro all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ha elogiato pubblicamente la moglie Margherita Pastore, che lo ha sostenuto in tutto e per tutto, rinunciando alle proprie ambizioni personali, pur di stargli sempre accanto. Margherita ha rinunciato al sogno di ...

Piero Angela 'L emotività sul web e sui social si mangia l informazione e la cultura' : Un mondo travolto dalla rivoluzione tecnologica, dai social, dalle interazioni on-internet che stravolgono i rapporti off-internet. rep Intervista Piero Angela: "Studiate e siate curiosi, così è nato ...

Piero Angela : "L'emotività sul web e sui social si mangia l'informazione e la cultura" : Il giornalista e scrittore: "Serve la capacità di essere flessibili - ha detto - e il nostro Paese è pieno di intelligenze"

Come sei moderno caro Piero Angela : ... del suo passato, della sua passione per gli scacchi e, naturalmente, di scienza: «Per fortuna ci sentiamo tutti eterni. Ed è per questo che cavalchiamo sino alla fine». Angela, tra le altre cose, ...

La ricetta di Piero Angela per combattere le pseudoscienze e la disinformazione : Buon compleanno Piero Angela: cento di questi giorni e, speriamo, altre cento trasmissioni televisive. Nel giorno in cui si festeggiano i novanta anni del più celebre giornalista e divulgatore scientifico italiano, crediamo che non possa esserci augurio migliore che augurare a lui, e alla televisione italiana, pubblica e privata, on demand o via cavo, altre centinaia di trasmissioni scientifiche. Nell’arco delle oltre duemila ...