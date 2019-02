Pedofilia | card Pell giudicato colpevole

Pedofilia - condannato in Australia il cardinale Pell : rischia 50 anni di carcere : Melbourne - Il cardinale George Pell , principale consigliere finanziario di papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere . Il prelato, di 77 anni , era accusato di ...

Pedofilia - Bergoglio chiude il summit : “Ora serietà sugli abusi”. Ma non tutti i cardinali sono aperti alla tolleranza zero : “Se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà”. Lo ha affermato Papa Francesco nel discorso conclusivo del summit sulla Pedofilia tenutosi in Vaticano. Ma da Bergoglio è arrivato anche un durissimo attacco agli abusi in famiglia, statistiche alla mano: “La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli ...