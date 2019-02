NiER Automata | Disponibile la Game of the YoRHa Edition

NiER : Automata Game of the YoRHa Edition è disponibile da oggi su PS4 e Steam : Square Enix ha annunciato che potrete prendere parte all'epica battaglia tra le forme di vita meccaniche e gli androidi come non avete mai fatto prima d'ora, in NieR:Automata Game of the YoRHa Edition, disponibile per PS4 e Steam a partire da oggi. Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissimi commenti positivi in tutto il mondo per il suo fantastico mix di azione e ...

Gli sviluppatori di NiER : Automata parlano del successo del gioco e del crossover con Final Fantasy 14 : Come segnala Twinfinite, Square Enix ha ospitato un live stream dedicato a Nier: Automata per il secondo anniversario, e gli sviluppatori del gioco hanno parlato del suo successo e di quello che sta arrivando per il decimo anniversario di Nier il prossimo anno.Alla fine del livestream, il produttore Yosuke Saito ha speso alcune parole sul fatto che le massicce vendite del gioco non erano previste, e ha parlarto dell'imminente raid crossover di ...

Square Enix si prepara a festeggiare il secondo anniversario dell'ottimo NiER : Automata con un livestream : Per festeggiare il lancio di Nier: Automata Game of the YoRHa Edition, Square Enix terrà un esclusivo livestream dedicato al futuro della serie allo Storia Cafè di Tokyo e a quanto pare si tratterà di un evento assai esclusivo.Come riporta Dualshocker, l'evento andrà in onda sul canale ufficiale della compagnia il 20 febbraio alle ore 12:00 (ora italiana), è inoltre possibile provare a prenotare un posto tramite il sito dedicato, tuttavia se non ...

Alle 18 : 00 vi aspettiamo in diretta con NiER : Automata : Questa sera Alle 18:00 vi aspettiamo puntuali con un nuovo appuntamento in compagnia di Nier: Automata.Come probabilmente saprete, a partire dal 26 febbraio sarà disponibile, per PlayStation 4 e PC, la Nier Automata: Game of the Yorha Edition, nuova edizione del celebre titolo contente tutti i contenuti scaricabili lanciati fin oggi, assieme a qualche altra sorpresa come un tema dinamico inedito per abbellire la home della nostra PS4.Ebbene, in ...