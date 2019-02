Maggioranza nel caos | Di Maio chiede vertice a palazzo Chigi

Governo - nervi tesi nella Maggioranza ma Conte rassicura : 'Nessuna manovra-bis' : Ma l opposizione tutta, a partire dalla Forza Italia di Silvio Berlusconi , pronostica al contrario che non solo la manovra bis servir , ma che una stagione drammatica per l economia, copyright del ...

Diciotti - tensioni nella Maggioranza M5s a Torino. 2 consigliere : “Siamo all’angolo”. Appendino : “Capisco - ma giunta solida” : Le questioni nazionali agitano la giunta M5s di Torino. Per le consigliere Maura Paoli e Daniela Albano, che già negli scorsi giorni non avevano nascosto il proprio malumore per il voto sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il Movimento di aver tradito il propri valori fondanti. E per quanto la sindaca Chiara Appendino provi a stemperare le tensioni, la situazione non è delle più semplici. “Non mi ha mai entusiasmato ...

La Feltrinelli ha comprato la Scuola Holden : il gruppo milanese azionista di Maggioranza : La Scuola Holden entra a far parte del gruppo Feltrinelli, che sale dal 31,5 al 51,5% delle quote. I soci storici mantengono una partecipazione nel capitale della Scuola con il seguente riassetto ...

Quanto pesa il consenso per la Lega nella Maggioranza : Le ultime settimane hanno determinato alcune significative variazioni nel consenso ai partiti: la Lega si attesta al 33%, consolidando il suo vantaggio; il Movimento 5 Stelle otterrebbe oggi il 25,2%. Sono i dati del Barometro Politico di febbraio dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Con le forze di Governo che conquistano insieme il 58% dei consensi, l'opposizione resta in difficoltà: in attesa delle ...

Gli equilibri nella Maggioranza sono effettivamente cambiati dopo il voto in Abruzzo : L'effetto Abruzzo pesa ancora sugli equilibri di maggioranza ed esecutivo. E se da un lato il M5s riflette su come proseguire il suo impegno di governo, dall'altro la Lega ha deciso di tenere la barra a dritta, almeno fino alle elezioni europee. Matteo Salvini, tra l'altro, è ora forte di un nuovo ruolo, fino a poche settimane fa impensabile, quello di baricentro stabile della coalizione giallo-verde, in tandem con il premier. La pensano ...

Tav : tecnici in campo per spiegare il loro no - mentre nella Maggioranza si prepara la sfida : 'Il rapporto costi benefici non ha connotati politici ma è utile per prendere decisioni ' dice Marco Ponti, presidente della commissione incaricata sull'alta velocità Torino-Lione rispondendo alle ...

India : Modi invoca la Maggioranza nell'ultimo discorso alla Camera prima delle elezioni : Le principali organizzazioni di tutto il mondo parlano dell'India", ha dichiarato. Il leader di Nuova Delhi ha poi sottolineato l'importanza di una maggioranza parlamentare: "L'India ha sofferto a ...

Di Maio : "O tagliamo gli stipendi dei parlamentari o sarà un problema stare nella Maggioranza" : Parlando a Montesilvano all'evento di chiusura della campagna per le Regionali di domenica, il vicepremier ha avvertito la Lega

La Svp non entra nella Maggioranza : La Svp anche se nella giunta provinciale di Bolzano si è alleta alla Lega a livello nazionale non entra nella maggioranza. 'Abbiamo espresso voto contrario sia in sede di voto di fiducia che nel voto ...

Luigi Di Maio : "O tagliamo lo stipendio ai parlamentari o sarà un problema stare nella Maggioranza" : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Abruzzo annuncia che nei prossimi giorni il Movimento 5 stelle depositerà una proposta di legge per diminuire gli stipendi ai parlamentari. Nelle sue parole quella che sembra una minaccia all'alleato di governo: "Martedì o mercoledì vi faccio un regalo: depositiamo la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari. O si approva entro aprile in Senato o per noi ...

Tav e Venezuela : tensione altissima nella Maggioranza. Nessuno fa passo indietro : Salvini a Di Maio e Di Battista: 'possiamo arrivare a un accordo ma basta con gli insulti, altrimenti la situazione si complica'. Su Caracas nota di palazzo Chigi: urgenti nuove elezioni, ma nessuna ...

Fatto l'accordo nella Maggioranza su Savona presidente della Consob : È chiusa l'intesa all'interno dalla maggioranza M5s-Lega su Paolo Savona alla presidenza della Consob: è quanto riferiscono fonti governative leghiste. Il ministro delle Politiche europee dovrebbe ...

Diciotti - Salvini : “Era interesse pubblico - va negata autorizzazione ai giudici”. Toninelli : “Maggioranza non rischia” : Quella per la nave Diciotti è stata una decisione presa “nell’interesse pubblico“, per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici“. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera in cui replica alle accuse di sequestro di persona e abuso d’ufficio che gli vengono mosse dalla Procura di Catania in relazione al caso della Diciotti, la nave militare ...