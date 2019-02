L' immagine più chiara e definita di Ultima Thule | l' oggetto più lontano mai esplorato da

Marcella Bella perde le staffe a Ora o mai più : 'Mi avete fatto un danno d'immagine' : I colpi di scena ad Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus nel sabato sera di Raiuno non mancano mai e anche ieri sera abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di 'grande tensione'. La protagonista di questa settimana è stata Marcella Bella, la quale ha perso le staffe in diretta dopo che il padrone di casa le ha mostrato un filmato girato a sua insaputa, dove si vedeva la cantante lamentarsi con il direttore d'orchestra per la ...

L'immagine del centrodestra unito sembra sempre più una foto tra ex : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito L'immagine. "La partita dell'Abruzzo è molto concreta, è molto identitaria, non è traslabile in altre realtà", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinché il centrodestra torni a essere coalizione a ...

Astronomia : nuovi dettagli nell’immagine più profonda dell’Universo primordiale : Il gruppo di Alejandro Borlaff dell’Istituto di astrofisica delle Canarie ha focalizzato la propria attenzione sull’immagine più profonda dell’Universo primitivo, rendendola più dettagliata: recuperando la luce dispersa nelle più grandi galassie del campo ultra profondo di Hubble è stato possibile osservare in alta definizione la costellazione della Fornace, nata 13 miliardi di anni fa, a poche centinaia di milioni di anni dal ...