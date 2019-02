Juventus | altra maxi plusvalenza | 20 milioni dalla Samp per Audero

Juventus-Douglas Costa - adesso è rottura : il brasiliano ne combina un’altra… : E’ sempre più delicata la situazione in casa Juventus, non solo i deludenti risultati nelle ultime partite ma anche e soprattutto qualche caso di troppo nello spogliatoio. Prima la difficile situazione con l’attaccante Dybala con l’argentino sempre più deluso dalla scelte di Massimiliano Allegri, nelle ultime ore caos anche con Douglas Costa. Il primo episodio è stato quello del viaggio per la festa di Neymar ed a poche ...

Juventus - Isco l'altra pista. Tutto ruota attorno a Dybala : TORINO - Paulo Dybala sempre più al centro. In campo, dove la trasformazione in 'Tuttocampista', per usare il termine più volte utilizzato al riguardo da Massimiliano Allegri, lo spinge nel cuore ...

Altra ‘spinta’ pro-Juventus : rosso inventato a Fabian Ruiz - il Napoli senza un big contro la Samp : Si è concluso l’anticipo serale valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e Napoli, 0-0 il risultato finale. Il Milan ha giocato con intensità ma sicuramente ha dimostrato di essere inferiore al Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti regala sempre grande spettacolo, soprattutto contro le grandi squadre non rinuncia mai a giocare, al contrario della Juventus che continua a dimostrarsi brutta. ...

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Contento per un'altra importante vittoria' : La Juve oggi ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria, e a regalare la vittoria alla squadra di Massimiliano Allegri è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha siglato una doppietta e si è dimostrato il trascinatore assoluto dei bianconeri. Al termine della partita i giocatori della Juventus hanno affidato i loro commenti post gara ai social e si sono detti tutti molto felici per il risultato maturato contro i blucerchiati. Molti dei calciatori bianconeri ...