Arresto dei Renzi | la procura al gip | Devono restare ai domiciliari

Matteo Renzi - dopo l'Arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di vendita : In soli tre giorni il nuovo libro di Matteo Renzi è riuscito a scalare le classifiche di vendita in Italia. "Un' altra strada"- questo il titolo - è al primo posto nella saggistica secondo i dati di alcune rilevazioni, e quarto nella classifica generale di tutti i libri venduti. Nel circuito delle l

Matteo Salvini - la lezione a Renzi sull'Arresto dei suoi genitori : cosa devono imparare i piddini : Fino a martedì insulti reciproci e battutine velenose. Le classiche schermaglie tra rivali in politica. Ma da martedì sera tra Salvini e Renzi sono cambiati i toni. L' arresto dei genitori dell' ex premier non ha spinto il ministro dell' Interno a fare il gesto delle manette come un grillino ...

Renzi - prima uscita pubblica dopo l’Arresto dei genitori : “Fiero di essere loro figlio. Ai pm dico che non scappiamo” : Dice di essere “fiero” dei suoi genitori, nonostante questi ultimi si trovino al momento agli arresti domiciliari. Applausi. Mostra al pubblico la foto del grillino Mario Michele Giarrusso, che ai senatori del Pd ha fatto il gesto delle manette e qualche tempo fa gli augurava l’impiccagione: “Mi pare che la natura sia già stato poco clementi con lui”. Risate. Quindi il colpo di teatro: ha estratto una penna per ...

Matteo Renzi dopo l’Arresto dei genitori : “Orgoglioso e fiero di loro - niente di cui vergognarmi” : Matteo Renzi torna in pubblico dopo gli arresti domiciliari per i suoi genitori e parla proprio di questa vicenda: "Sono fiero e orgoglioso di esser figlio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli perché non ho niente di cui vergognarmi. Noi non vogliamo impunità, immunità, scambi per non andare a processo. Noi non scappiamo come fanno gli altri".Continua a leggere

Sondaggio di Fabrizio Masia : Matteo Renzi affondato. Per il 60% l'Arresto dei genitori non è vendetta politica : Il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre dà la legnata finale a Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio del Pd dopo l'arresto dei suoi genitori Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha detto che se non avesse fatto politica non sarebbero mai stati messi ai domiciliari ma gli italiani sembrano n

Vittorio Feltri e l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : 'Che vaccata quei due vecchi ai domiciliari' : Paga un prezzo eccessivo: e a saldare il debito oltre a lui sono coloro che lo hanno messo al mondo. di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri e l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Che vaccata quei due vecchi ai domiciliari" : Non so se l'arresto domiciliare dei genitori di Matteo Renzi sia giustificato o no. Non mi intendo di bancarotta e di fatturazioni fasulle. Ma so che prima di rinchiudere dei cittadini sarebbe meglio processarli e provarne la colpevolezza. Nel caso specifico invece i pm e similari hanno parlato di r

Elena Boschi : “Solidarietà a Matteo Renzi” per l’Arresto dei genitori : Elena Boschi sceglie di schierarsi con Matteo Renzi e la sua famiglia Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell’ex premier, in un qualche modo, si schierano al suo fianco. Si pensi ad Achille Totaro di Fratelli d’Italia, il quale ricorda come tra i giudici … L'articolo Elena Boschi: “Solidarietà a Matteo ...

Matteo Renzi furioso contro il Movimento 5 Stelle dopo Arresto dei genitori - non si placa : Matteo Renzi fuorioso contro il Movimento 5 Stelle dopo l’arresto dei genitori Non ci sta, Matteo Renzi. La reazione all’arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzie Laura Bovoli ora confinati ai domiciliari, arriva anche in un colloquio con il Corriere della Sera, firmato da Maria Teresa Meli, da sempre vicinissima al fu rottamatore. Renzi punta il dito: “Giuridicamente l’arresto è un’assurdità totale ...

Claudio Velardi svela la vergogna dei magistrato : 'L'Arresto dei Renzi? Nelle redazioni tutti sapevano' : Parla di 'disegno mediatico', Claudio Velardi a L'aria che tira . In studio da Myrta Merlino su La7, il giornalista fa il punto sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi. E afferma: 'Il vero asse è di ...

Claudio Velardi svela la vergogna dei magistrato : "L'Arresto dei Renzi? Nelle redazioni tutti sapevano" : Parla di "disegno mediatico", Claudio Velardi a L'aria che tira. In studio da Myrta Merlino su La7, il giornalista fa il punto sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi. E afferma: "Il vero asse è di natura mediatico-giudiziaria. C'è un filo continuo tra le redazioni dei giornali e le procure: l'alt

Maria Elena Boschi - l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi? Una bomba sul Pd : 'Nel partito...' : Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell'ex premier, in un qualche modo, si schierano ...

Maria Elena Boschi - l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi? Una bomba sul Pd : "Nel partito..." : Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell'ex premier, in un qualche modo, si schierano al suo fianco. Si pensi ad Achille Totaro di Fratelli d'Italia, il quale ricorda come tra i giudici

Renzi sull'Arresto dei genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...