Voto sardo,Zedda: noi oltre aspettative

"Il risultato dà la vittoria al centrodestra. Ho augurato a Solinas buon lavoro".Così il candidato del centrosinistra,, commenta la sua sconfitta alle elezioni regionali Sardegna. "I dati ci dicono che siamo andati benleiniziali-ha sottolineato-ci davano per inesistenti invece abbiamo superato il M5S,la prossima volta supereremo anche il centrodestra" aggiunge.E indica la via per un nuovo centrosinistra:"Non è impossibile recuperare ma serve scoprire volti nuovi e parlare del quotidiano della gente".(Di lunedì 25 febbraio 2019)