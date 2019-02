Torta 7 vasetti salata

cosacucino.myblog

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Laè la versione rustica di quella che già tutti conosciamo come dolce, fantastica per le gite fuori porta ma anche per una cena molto gustosa.E’ davvero semplice da preparare e si può farcire con gli ingredienti che più ci piacciono, ideale quando dobbiamo terminare degli alimenti che abbiamo in frigo, dunque oltre ad essere buonissima è anche utile come “svuota frigo”. Noi oggi ve la proponiamo con formaggio, piselli, patate e carote.Per la preparazione ci serve il contenitore dello yogurt bianco da 125 g. che utilizzeremo per la ricetta, questo diventerà lo strumento di misurazione per gli altri ingredienti per la base della, da qui il nome 7Ingredienti350 g. di patate250 g. di piselli2 carote grandi1 vasetto di yogurt bianco1 vasetto di olio di semi (noi olio di riso)1 vasetto di latte1 vasetto ...