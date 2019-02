Milan | Juve e Inter si guardano attorno | gli ultimi rumors parlano di Lukaku e Mahrez

Romagnoli Juventus - i bianconeri fanno sul serio per il capitano del Milan : Romagnoli Juventus – La società bianconera ha la necessità di ringiovanire il reparto arretrato, e stando a quanto riportano siti specializzati, la dirigenza della Juventus avrebbe la chiara intenzione di provarci per il capitano del Milan. Romagnoli Juventus – Per il dopo Bonucci e Chiellini si pensa al centrale dei rossoneri e della Nazionale italiana […] More

Borsa Milano sale - +0 - 3% - con Tim e Juve : Milano, 22 FEB - Dopo un'apertura debole, Piazza Affari ha imboccato la strada della crescita , +0,3%, , insieme alle altre Borse europee: Londra, Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,2% e Madrid lo 0,...

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Borsa Milano giù - -0 - 5% - con crollo Juve : Milano, 21 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in perdita dello 0,47%, zavorrata da Juventus, che all'indomani della sconfitta in Champions ha perso l'11%, e Prysmian, in ribasso del 9,48% dopo un ...

Youth League amara per la Juventus Primavera - Women in semifinale di Coppa Italia contro il Milan : Europa stregata per la Juventus Primavera. Per la seconda volta nella sua storia, la formazione bianconera si ferma ai playoff della Youth League, la massima competizione continentale giovanile, e non ...

Inter - anche Juve e Milan hanno trattato Rakitic : Come riporta la Gazzetta dello Sport, n el 2016 i bianconeri hanno pensato a lui per sostituire il partente Pogba. nel 2017, invece, sono stati Fassone e Mirabelli a tentare il colpo salvo poi virare,...

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Il big match tra Juventus e Milan è delle bianconere : la squadra di Rita Guarino vince 2-0 e torna in vetta : ... Programma della 18a giornata di Serie A 2018-19 Sabato e domenica 16-17 marzo ore 15.00 Milan " Florentia Atalana Mozzanica " Orobica Chievo Valpo " Roma Fiorentina Women " Hellas Verona Pink Sport ...

VIDEO Juventus-Milan 2-0 highlights calcio femminile - doppietta di Barbara Bonansea nel match clou di Serie A : Una doppietta di Barbara Bonansea è valsa il successo alla Juventus nel posticipo del 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere hanno sconfitto il Milan di Carolina Morace 2-0 al “Silvio Piola” di Vercelli, guadagnandosi meritatamente i tre punti e tornando in vetta alla graduatoria del torneo nazionale, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina. Un match di alto profilo ed intensità che ha sorriso alla ...

Calcio femminile - Serie A : la Juve batte 2-0 il Milan e si riprende la vetta : Tutti i risultati della 17giornata Juventus-Milan 2-0 Verona-Bari 1-2 Orobica Bergamo-Roma 2-3 Tavagnacco-Fiorentina 0-1 Florentia-Mozzanica 0-2 Sassuolo-Chievo 0-1 La classifica Juventus 44, ...

Alla Juventus Women lo scontro diretto con il Milan : le bianconere si riprendono subito la vetta : La Juventus Women si vendica del Milan e si riprende la vetta della Serie A. Nel posticipo della diciassettesima giornata, le bianconere si sono prese la rivincita dopo il ko dell'andata a novembre, 0-...

Domenica c'è Juventus-Milan nel campionato femminile - voglia di rivincita per le bianconere di Rita Guarino : È tempo dello scontro al vertice nella Serie A femminile: Domenica, ore 12,30 in diretta tv su Sky Sport, al Silvio Piola di Vercelli, le campionesse in carica della Juventus Women ospitano il Milan, formazione nata nella scorsa estate. Le bianconere vogliono riprendersi la vetta della classifica ...