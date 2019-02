M5S | Sardegna peggio dell’Abruzzo | cronaca di un tracollo annunciato

Sardegna - prime sezioni : in vantaggio il Centrodestra. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17%. Lo scrutinio delle schede inizia alle 7.00; l'affluenza ...

Al via lo spoglio in Sardegna. E' sfida Solinas-Zedda - giù il M5S : Roma, 25 feb., askanews, - È un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra quello che si prefigura oggi. Alle 7 è cominciato lo spoglio delle schede del voto per il rinnovo del consiglio ...

Sardegna - iniziato lo spoglio : crollo M5S : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza che si è attestata sul ...

Regionali Sardegna - iniziato lo scrutinioExit poll : testa a testa Zedda-SolinasMale M5S - : Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas (36,5-40,5%) e quello del centrosinistra Zedda (35-39%). Terzo il candidato del M5s, Desogus (tra il 13,5 e il 17,5%).

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : testa a testa Solinas-Zedda - crolla il M5S : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. I risultati ufficiali si...

Sardegna - iniziato lo spoglio : crollo M5S : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza che si è...

RISULTATI ELEZIONI SARDEGNA/ M5S battuto - torna il bipolarismo centrodestra-Pd : RISULTATI ELEZIONI in SARDEGNA: secondo gli exit polls è testa a testa tra Solinas , centrodestra, 36,5-40,5%, e Zedda , Pd, 35-39%, . Disastro M5s

Sardegna - affluenza +1 - 4%. Exit poll : sfida Solinas-Zedda - giù M5S : Roma, 25 feb., askanews, - È un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra quello che si prefigura oggi, quando alle 7 comincerà lo spoglio delle schede del voto di ieri per il rinnovo del ...

Testa a testa in Sardegna. Altro crollo M5S : Più che dimezzati. Il voto in Sardegna, stando agli exit poll Rai, assesta, dopo la caduta in Abruzzo, un nuovo colpo al Movimento 5 Stelle che sull'isola, solo un anno fa, era volato oltre il 42% e che adesso non supererebbe nella migliore delle ipotesi il 18%. Un remake che potrebbe risultare drammatico. Nell'attesa dello spoglio che inizierà lunedì mattina, il dato lampante, che emerge dai sondaggi effettuati a urne ...

Elezioni Sardegna - exit poll : testa a testa<br> tra centrodestra e centrosinistra. Crollo M5S : I primi exit poll rilevati da Opinio Italia per la Rai dicono che c'è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nelle Elezioni regionali in Sardegna, dove si è votato oggi, domenica 24 febbraio 2019. Non si può dunque ancora dire chi vincerà tra Christian Solinas del centrodestra e Massimo Zedda del centrosinistra. Ricordiamo che lo spoglio non sarà fatto durante la notte, ma durante la mattinata di lunedì 25 febbraio. Sembra ...

Sardegna - exit poll : testa a testa Centrodestra-Centrosinistra. Nuovo flop M5S : ... che stava trasportando un carico di latte al caseificio Pinna di Thiesi, Sassari,, una delle principali aziende del settore in Sardegna, che esporta pecorino in tutto il mondo. Due individui, armati ...

M5S - Sardegna peggio dell'Abruzzo : cronaca di un tracollo annunciato : Il peggiore degli incubi Cinque Stelle sembra avverarsi : secondo gli exit poll delle 22 non solo il candidato Francesco Desogus si è piazzato terzo dopo il senatore della Lega-Partito sardo d'azione ...

Il voto in Sardegna fa dubitare il M5S sulla tenuta del governo : Dopo l'Abruzzo, la Sardegna. Il Movimento 5 stelle temeva una nuova battuta d'arresto e, stando ai primi exit poll, si ritroverà nelle prossime settimane a confrontarsi comunque con un calo dei consensi nelle urne. Resta primo partito sull'isola ma si attesterebbe sotto il 20%, tra il 14 e il 18. Martedì Luigi Di Maio dovrebbe accelerare nella costruzione del nuovo progetto politico. Per trasformare il Movimento in una forza che ...

Elezioni Sardegna - exit poll : testa a testa centrodestra-centrosinistra. Crollo M5S : Primi exit poll sulle Elezioni in Sardegna, dove si è votato per il presidente della Regione e per il consiglio regionale. Secondo le rilevazioni Opinio per la Rai si profila un testa a testa...