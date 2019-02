Galaxy S10 S10+ a rate con Wind Family od All Inclusive e carta di credito

Salta il passaggio dal Samsung Galaxy S10 al prossimo S11 : rumors del 25 febbraio : Il Samsung Galaxy S10 è per forza di cose lo smartphone più chiacchierato del momento. Dopo la presentazione, ad esempio, sono arrivate le prime proposte ufficiali da parte di alcuni operatori, come quella di TIM che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi su queste pagine. Al dì là dei risvolti a breve termine per lo smartphone, sia da un punto di vista commerciale, sia per quanto concerne lo sviluppo software del device, occorre ...

Samsung Galaxy S10 Plus si aggiorna e migliora il sensore per il riconoscimento delle impronte : Samsung ha rilasciato un aggiornamento con cui va a migliorare il funzionamento del sensore di impronte digitali di Samsung Galaxy S10 Plus L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si aggiorna e migliora il sensore per il riconoscimento delle impronte proviene da TuttoAndroid.

Una bazzecola il prezzo dello Xiaomi Mi 9 in prenotazione su Amazon Italia - il Samsung Galaxy S10 trema? : Il prezzo Xiaomi Mi 9 è stato svelato anche per noi europei e dunque per gli Italiani proprio oggi 24 febbraio in un evento di apertura del Mobiel World Congress. Ora è possibile già preordinare il device anche su Amazon. Il valore commerciale dell'ammiraglia si preannunciava davvero appetibile e le aspettative non sono state disattese. Lo smartphone potrà essere acquistato ad un costo ben inferiore di quello di altri ben più chiacchierati ...

Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte interessanti (video) : Ecco il risultato dei primi due giorni con Samsung Galaxy S10+, tante buone cose e qualche criticità sui consumi che obbligano Samsung a lavoro extra sul software. L'articolo Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte interessanti (video) proviene da TuttoAndroid.

Specifiche Galaxy S10 : prezzi e data di lancio ufficiali : Galaxy S10e, S10 ed S10 Plus sono ufficiali, compresa la variante 5G destinata all’Europa. prezzi e caratteristiche differiscono per ciascun modello e variante di storage interno arrivando a toccare cifre esorbitanti per la variante con 1 TB di memoria interna e 12 GB di RAM. Le novità introdotte con i (Continua a leggere)L'articolo Specifiche Galaxy S10: prezzi e data di lancio ufficiali è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Galaxy S10 ufficiale : design - fotocamera - display - ricarica wireless : Galaxy S10 è ufficiale, la presentazione Samsung ha confermato le voci degli ultimi mesi e sono tre le varianti che saranno disponibili a partire dall’8 marzo prossimo con i preordini che partono da oggi 20 febbraio e termineranno il 7 marzo. Samsung ha presentato anche i nuovi Galaxy Buds che (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 ufficiale: design, fotocamera, display, ricarica wireless è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Dove guardare la presentazione del Galaxy S10 : Ci siamo, è il giorno tanto atteso dai fan Samsung e non solo. Anche la concorrenza starà a guardare le novità che il colosso sudcoreano porterà sui Galaxy S10 in tutte le declinazioni, dalla versione “economica” alla più costosa della versione plus con 12 GB di RAM 1 TB di (Continua a leggere)L'articolo Dove guardare la presentazione del Galaxy S10 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Samsung Galaxy S10 ha un’opzione per nascondere il foro nel display : Alcuni utenti si sono chiesti se fosse possibile nascondere il foro per la fotocamera presente nel display di Samsung Galaxy S10 e in effetti il top di gamma appena presentato da Samsung ha un'opzione per applicare una cornice virtuale nella parte superiore del display. L'articolo Samsung Galaxy S10 ha un’opzione per nascondere il foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+. L'articolo Samsung ha fatto un capolavoro: il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...