Due omicidi in poche ore nel Milanese | le vittime sono due ultrasessantenni

Doppio omicidio nel Milanese - le Due vittime sono napoletane : Giornata di sangue oggi nel Milanese: due uomini sono stati uccisi, nel giro in una decina di ore, a colpi di arma da fuoco. Tutti e due di origine napoletane, uno ancora residente nel capoluogo ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Due terribili omicidi : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Adela viene uccisa Nelle prossime puntate di Una Vita Adela morirà. La dolce ex suora di Acacias 38 dovrà fare i conti con l’amore del marito Simon per la figlia di Arturo Valverde, Elvira. Quest’ultima sarà sul punto di rinunciare per sempre al figlio si Susana e prendere i voti. Simon però la fermerà in tempo e tra i due scoppierà di nuovo la passione. La coppia deciderà di fuggire e ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Don Berengario confessa Due omicidi : anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Berengario e Carmelo complici di due omicidi Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono al centro dell’attenzione Don Berengario e Carmelo. I due commettono due omicidi a Puente Viejo. Facendo il punto della situazione, Julieta subisce un abuso nel bosco da parte di un uomo, Estaquio Molero. Quest’ultimo, insieme […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Berengario ...

Sciatrice tredicenne morta a Cogne : si indaga per omicidio colposo - Due indagati : Dopo la morte di Elisa Virginie Nawell Anais Degregori, tredicenne francese vittima di un tragico incidente nel comprensorio sciistico di Cogne, la procura di Aosta ha iscritto nel registro degli indagati due persone, il maestro della scuola di sci Gran Paradiso e il direttore delle piste. Si indaga per omicidio colposo.Continua a leggere

Ris in casa vittima omicidio - Due Dna : ANSA, - CORIGLIANO ROSSANO, COSENZA,, 16 FEB - Potrebbero portare ad una svolta nelle indagini per l'omicidio di Pietro Longobucco, l'uomo di 61 anni, con precedenti, trovato cadavere nelle acque ...

Mattarella grazia tre condannati per omicidio. Due uccisero la moglie malata di Alzheimer : Mattarella concede la grazia a tre condannati per omicidio . Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti per altrettante persone, tutte sugli 80 anni, che hanno ucciso un loro parente per ...

Manuel Bortuzzo - convalidati i Due fermi/ Ultime notizie - tentato omicidio : riconosciuta la premeditazione : Manuel Bortuzzo, gip di Roma convalida i fermi dei due indagati: 'programmarono un brutale omicidio senza motivo', scena muta in carcere.

