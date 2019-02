Danni maltempo a Pozzallo | resta chiusa la scuola Pandolfi

Maltempo Sicilia - nel Siracusano Danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

Danni maltempo a Vittoria : incontro a Ispica con assessore Bandiera : Danni dal maltempo, il commissario D’Erba di Vittoria a Ispica per la riunione con l’assessore Bandiera. Allo studio da parte della Regione

Maltempo Sicilia - prima conta dei Danni : assenza di Danni nel ragusano - “colpiti ortofrutta e pesca” : prima conta dei danni in Sicilia. A farla l’assessorato all’Agricoltura. Dai primi sopralluoghi effettuati nei territori di Siracusa, Pachino, Portopalo e Ispica risultano ingenti i danni alle serre e alle coltivazioni di ciliegino, nonche’ alle produzioni in pieno campo, con particolare riferimento a carciofi, ortaggi e patata novella, specialita’ precoce, che indubbiamente subira’ ritardi nella produzione e quindi ...

Maltempo dai Balcani a Modica : il bilancio dei Danni : Il forte Maltempo giunto dai Balcani a Modica ha fatto registrare ingenti danni. Il via alla conta dei danni: contrada Gisirotta è la più colpita

Chiuso il cimitero monumentale a Modica : verifica Danni maltempo : Chiuso a Modica il cimitero monumentale e solo per oggi le scuole di ogni ordine e grado. A causa dei danni provocati dal forte vento di ieri.

Sicilia : Danni pesantissimi per il maltempo - distrutte serre e coltivazioni : All'indomani della violenta tempesta di grecale, si contano i danni nell'area sud-orientale della Sicilia. E' soprattutto la provincia di Ragusa l'area colpita dalle fortissime raffiche di vento...

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - Danni e disagi per le forti raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Maltempo - Danni all'agricoltura : l'assessore Bandiera domani a Ispica : l'assessore all'agricoltura, Edy Bandiera, domani, 25 febbraio, sarà ad Ispica per un confronto sui danni ingenti all'agricoltura dovuti al Maltempo.

Maltempo - Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone : vento a 120km/h - Danni e feriti [FOTO] : 1/30 ...

Maltempo dai Balcani - Danni in Sicilia Orientale : è emergenza : danni Maltempo Sicilia Orientale, Cannata (FI): "Occorre istituire l'unità di crisi e avviare lo stato di emergenza". danni a Pachino e Portopalo.

Maltempo dai Balcani - Danni in Sicilia Orientale : è emergenza : danni Maltempo Sicilia Orientale, Cannata (FI): "Occorre istituire l'unità di crisi e avviare lo stato di emergenza". danni a Pachino e Portopalo.

Maltempo Lazio : a Lenola domani scuole aperte - al lavoro per riparare i Danni : “Stiamo ultimando i sopralluoghi in giro per il paese, per valutare l’entita’ dei danni causati dal forte vento di ieri. Il dato piu’ importante e’ che nessuno dei concittadini si e’ fatto male. Si registra qualche problema nei parchi, soprattutto in quello antistante la Basilica-santuario della Madonna del Colle, per gli alberi di pino caduti o pericolanti. Abbiamo constatato, inoltre, alcuni danneggiamenti ...

Maltempo : vento forte - Danni nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo - si contano i Danni : 4 morti - centinaia di alberi caduti - Italia ferroviaria divisa in due : pesantissimo il bilancio dell'ondata di vento gelido che sta investendo da 48 ore le regioni del centrosud. Difficoltà nel traffico ferroviario fra Calabria e Sicilia con molti convogli bloccati e ...