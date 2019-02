Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud

Abbiamo provato due modelli di cuffie full wireless lowcost di HolyHigh - buone batterie ma l’audio riflette il prezzo : A seguire il lancio degli EarPods di Apple i vari produttori più conosciuti hanno presentato sul mercato le proprie alternative di auricolari stereo full wireless, ma tutte con prezzi generalmente superiori ai 99€, mentre gli store online si sono riempiti di alternative “low-cost” con prezzi generalmente inferiori ai 50-60€. Abbiamo avuto modo di provare nelle ultime settimane due diversi modelli di ear buds bluetooth a ...

Reddito di cittadinanza : un “ci Abbiamo provato” poteva essere sufficiente : Mentre il comparto aziendale del nostro Bel Paese giunge alla conquista del podio europeo per la "compliance", ecco che da qualche parte, nell'universo della PPAA, si scopre che i dati di navigazione di qualche ignaro utente, saranno liberamente regalati a un ente terzo, per di più extra UE.Il sito in questione è quello del Reddito di cittadinanza, che nella sua semplicità rivela dei madornali "difetti di nascita" che ...

MSI Optix MAG271CR - Abbiamo provato il 27? curvo FullHD da gaming di MSI : Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare l’Optix MAG271CR, un monitor curvo da 27″ con pannello FullHD a 144Hz di MSI, utilizzandolo sia per gaming che per lavoro. L’MSI Optix MAG271CR presenta un design dalle linee moderne edge to edge (unica cornice rilevante è quella inferiore), simili al monitor dello stesso produttore che provammo quest’estate, inclusa la presenza di una fascia illuminata tramite led RGB ...

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.

Rage 2 - Abbiamo provato in anteprima il titolo Bethesda a Londra : Una mappa grande però, deve avere anche numerose attività che la riempiono , per questo motivo Avalanche, caparbia nel saper gestire una titolo a mondo aperto, ha inserito numerose zone in cui ...

Abbiamo provato sei tracker Bluetooth : Perdete sempre tutto? Non trovate mai le chiavi anche se erano «proprio lì un momento fa»? Uno di questi potrebbe farvi molto comodo

Il Movimento 5 Stelle chiede scusa ai gilet arancioni : "Ci Abbiamo provato - scusate se non siamo riusciti" : Il Movimento 5 Stelle chiede perdono ai gilet arancioni. "Ci abbiamo provato in tutti i modi ad introdurre la deroga per le gelate, ma è stata stralciata dalla legge di bilancio. Chiediamo scusa per non esserci riusciti". Giuseppe L'Abbate e Gianpaolo Cassese, parlamentari del Movimento 5 Stelle, rispondono così alle proteste di agricoltori e olivicoltori pugliesi, che in migliaia sono scesi in piazza Prefettura a Bari per chiedere ...

Il ministro brasiliano : «Abbiamo provato a trattare con Cesare Battisti - ma ci ha detto di no» : Le forze dell?ordine brasiliane rispondono al suo Ministero della Sicurezza Pubblica, creato ex novo a febbraio del 2018 dopo una scissione con quello della Giustizia. Raul Jungmann - oggi uomo...