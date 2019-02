Snowboard | Daniele Bagozza | “Ho imparato a gareggiare in contesti di alto livello”

oasport

: MERAVIGLIOSA ITALIA A SECRET GARDEN NELLO SLALOM PARALLELO DI SNOWBOARD! PRIMO TRIONFO IN CARRIERA DI DANIELE BAGOZ… - Fisiofficial : MERAVIGLIOSA ITALIA A SECRET GARDEN NELLO SLALOM PARALLELO DI SNOWBOARD! PRIMO TRIONFO IN CARRIERA DI DANIELE BAGOZ… - Franchio3 : RT @Fisiofficial: MERAVIGLIOSA ITALIA A SECRET GARDEN NELLO SLALOM PARALLELO DI SNOWBOARD! PRIMO TRIONFO IN CARRIERA DI DANIELE BAGOZZA, TE… - LucaPicafizz : RT @Fisiofficial: MERAVIGLIOSA ITALIA A SECRET GARDEN NELLO SLALOM PARALLELO DI SNOWBOARD! PRIMO TRIONFO IN CARRIERA DI DANIELE BAGOZZA, TE… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Una giornata da ricordare per loitaliano.si è imposto nel PSL di Secret Garden (Cina) e a soli 23 anni si è portato a casa la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo diparallelo. Il giovane atleta nostrano, dopo aver ottenuto a Rogla il primo podio in questa competizione, centrando il secondo posto nel PGS, ha espresso un livello eccellente in slalom, disegnando traiettorie perfette sulla neve e sfruttando anche gli errori degli avversari per far suo questo round in modo autorevole. Un percorso che l’ha visto superare in rapida successione l’austriaco Andreas Prommegger, e il sudcoreano Lee Sangho, uscito fuori pista. Successivamente, in semifinale, il derby tricolore vinto contro Roland Fischnaller, che poi si è tolto la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio.Il trionfo nell’atto conclusivo contro il campione ...