Monaco-Lione | diretta tv | streaming e formazioni Dove vederla

(Di domenica 24 febbraio 2019)tv,Il matchè in programma Domenica 24 Febbraio alle ore 21:00 presso lo stadio Louis II di Montecarlo e sarà valida per la 26a giornata di Ligue 1. Nel turno precedente ilha vinto di misura 1-0 sul Nantes mentre ilha avuto la meglio per 2-1 sul Guingamp.,: la preview del match Con il ritorno di Jardim, ilnon è più la squadra che sembrava essere destinata a retrocedere in Ligue 2. I monegaschi ora hanno infatti due punti sulla terzultima e sembrano essere in netta ripresa. Gelson Martins si è subito ambientato nel Principato ,segnando a raffica e creando spazi e assist per un non più brillantissimo Radamel Falcao. Le prestazioni del giocatore in prestito dall’Atletico di Madrid hanno convinto tecnico e dirigenza dela riscattarlo in estate, per una ...