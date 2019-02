Modena | in strada si festeggia il carnevale Trentenne accoltella la mamma e il padre in

Incidente stradale a Modena - muore Giacomo Montella : la ricostruzione del testimone : Giacomo Montella , 29 anni, è morto lunedì notte in un Incidente stradale a Modena sulla complanare Einaudi. Con due ragazze che viaggiavano con lui e due amici su un’altra auto stavano andando a fare colazione. Drammatico il racconto del giovane che lo seguiva e che ha dato l’allarme: “Abbiamo tentato in tutti i modi di rianimarlo”.Continua a leggere

Volley - Champions League 2019. Il derby : Modena appesa a un filo chiede strada a Civitanova già qualificata : Le due “vittime” di Perugia nella final four di Coppa Italia si ritrovano di fronte domani, nella prima di due sfide consecutive (la seconda sabato sera per l’ottava di ritorno in campionato). Al PalaPanini alle 20.30 l’Azimut Leo Shoes Modena chiede strada ad una Lube Civitanova già certa di partecipare alla fase ad eliminazione diretta nella penultima sfida dei gironi di Champions League e sabato si replica a Civitanova ...