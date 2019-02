Exit poll Elezioni Regionali Sardegna | i dati

Regionali Sardegna - Exit poll : crollo M5s - testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : testa a testa tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. È quanto emerge dagli exit poll del Tg3 sul risultato delle elezioni Regionali in Sardegna. exit poll che fotografano anche il crollo del Movimento 5 stelle guidato da Francesco Desogus.Solinas otterrebbe infatti una forbice tra il 37% e il 41%. Zedda sarebbe tra il 36% e il 40%. Mentre Desogus si attesterebbe tra il 13% e ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : i primi Exit poll : Seggi chiusi in Abruzzo: sono stati diffusi i primi instant poll: al primo posto ci sarebbe il centrodestra con Marco Marsilio, che oscillerebbe tra il 41-45%; il centrosinistra con Giovanni Legnini sarebbe secondo, con il 30-34%. Al terzo posto ci sarebbe invece il candidato del M5S, Sara Marcozzi, che secondo la rilevazione è al 22-26%.Continua a leggere

Elezioni Regionali : Exit poll - Vittoria Netta del Centrodestra e crollo M5S : L'Aquila - Si profila una Vittoria Netta del Centrodestra nelle Elezioni Regionali in Abruzzo: gli instan Poll sulle intenzioni di voto diffusi dalla Rai alla chiusura delle urne danno Marco Marsilio in netto vantaggio con il 43% (forchetta tra 41 e 45) delle preferenze, seguito da Giovanni Legnini e la coalizione di centrosinistra con il 32% (tra il 30 e il 34) e solo al 24% (tra 22 e 26) il candidato pentastellato Sara ...