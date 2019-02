Dybala entra e segna | Bologna c’e’ ma passa Juve

ilfogliettone

(Di domenica 24 febbraio 2019) Un lampo diregala allantus una vittoria preziosa quanto sofferta contro il. L'1-0 del Dall'Ara non cancella le perplessità sullo stato di forma dei bianconeri, evidenziate in modo eloquente dalla dolorosa sconfitta di Champions con l'Atletico Madrid, ma la vittoria è la migliore medicina in vista dello scontro diretto con il Napoli e soprattutto del secondo round contro gli spagnoli. Il talento argentino, a segno per la seconda partita di fila in campionato, è il jolly pescato da Allegri nella ripresa. Ilnon si arrende nemmeno dopo il gol, ma è sfortunato nel recupero quando è il palo a negare il pareggio a Sansone. In ogni caso, chi si aspettava una reazione rabbiosa dei bianconeri viene smentito dai fatti.Lasi affida ancora a Cristiano Ronaldo, schierato nel tridente offensivo insieme a Mandzukic e Cancelo, ma il fuoriclasse portoghese è ...