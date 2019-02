Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 | la graduatoria generale e le

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Burov e Mengtao vincono a Minsk - allungo in Classifica : A Minsk (Bielorussia) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo weekend quando a Shimao andranno in scena due gare. MASCHILE – Sorpasso in testa alla classifica generale. Il russo Maxim Burov ha vinto la prova (120.36, secondo successo stagionale) e ora ha 16 punti di vantaggio sul connazionale Stanislav Nikitn che si è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : la giuria rivede la Classifica e Lara Gut sale sul podio - Brignone - Fanchini e Delago perdono un posto : Sofia Goggia è una campionessa e oggi l’ha dimostrato ancor di più. Nella discesa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Crans-Montana (Svizzera), l’azzurra ha centrato il bersaglio grosso su una pista che le si addice particolarmente, impressionando per la classe e l’aggressività messa in mostra. E’ stato il primo acuto di quest’annata per lei, argento iridato in superG ad Are (Svezia), in una stagione ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Midol e Smith vincono a Sunny Valley - allungo in Classifica : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa località, si svolgerà un’altra gara. MASCHILE – Il francese Bastien Midol ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino ha vinto la sua prima gara stagionale e adesso vanta 153 punti di vantaggio sul connazionale Jean Frederic Chapuis (oggi ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Skeleton - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Alexander Tretiakov vince ed allunga in Classifica : Alexander Tretiakov questa volta fa sul serio e non vuol lasciarsi sfuggire il titolo. Il campione olimpico di Sochi 2014, trionfatore della sfera di cristallo nel 2008/2009, a dieci anni di distanza è pronto a tornare a trionfare nel massimo circuito internazionale. Oggi l’ennesimo tassello nella penultima tappa della Coppa del Mondo, con il successo in quel di Calgary. Quattordicesimo successo in carriera per il russo che arriva con la ...

