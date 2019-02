Uccide la madre e la mangia a pezzi con il cane

Uccide la madre e la conserva in pezzi per mangiarla. La macabra vicenda a Madrid : Ha ucciso la madre dopo l'ennesimo litigio, ne ha smembrato il corpo dividendolo in piccoli pezzi che ha sparso per la casa, mangiandoli poi un po' alla volta con l'aiuto del cane.L'incredibile, macabra, vicenda di cannibalismo che ha scioccato l'opinione pubblica spagnola, è avvenuta a Madrid. La polizia, scrive El Pais, ha rinvenuto il cadavere smembrato di Maria Soledad Gomez, 66 anni, dopo la denuncia di un'amica che non la vedeva da ...

Uccide la madre - la spezzetta e poi se la mangia : Un feroce atto di cannibalismo quello compiuto da un ragazzo di 26 anni arrestato giovedì dalla polizia di Madrid dopo che sua madre è stata ritrovata fatta a pezzi nel suo appartamentoUna "Scena dantesca" è stata definita l'entrata degli agenti all'interno dell'abitazione della donna dove è stato lo stesso 26enne ad aprire loro la porta e a mostrare il corpo della madre smembrato e racchiuso in piccoli sacchettini di plastica. Una scena ...

Bari - 24enne tenta di Uccidere a coltellate la madre e il compagno : A Bari la polizia ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio un giovane di ventiquattro anni di origini brasiliane. Il ragazzo, incensurato, al culmine di una lite avrebbe ferito a coltellate sua madre, una quarantottenne, e il compagno della donna. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.Continua a leggere

Vicenza - tragedia familiare : sopprime madre e padre con psicofarmaci per poi Uccidersi : A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco dopo aver forzato la porta d’ingresso. Erano stati allertati dalla polizia locale di Asiago, nel vicentino, a sua volta messa in guardia da alcuni residenti in località Pennar, zona di case di vacanza. I vicini erano preoccupati perché da molti giorni non vedevano più la famiglia Marzaro, padre, madre e figlia, che lì abitava. Tre persone che sembravano essersi volatilizzate. Invece erano ...

Madre getta a terra e Uccide neonata - arrestata dopo aver tentato suicidio : Una neonata di tre giorni e' morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata gettata a terra in casa dalla Madre, forse per una crisi "post partum". L'episodio e' avvenuto la scorsa notte a Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza). La donna, di 41 anni, subito dopo ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello. A intervenire e' stato il marito della donna e papa' della bimba, che ha chiamato il 118. Gli ...

