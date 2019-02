Skeleton | Coppa del Mondo Calgary 2019 | Alexander Tretiakov vince ed allunga in classifica

Skeleton - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Mirela Rahneva si impone in casa - Nikitina verso la sfera di cristallo : Seconda vittoria nel giro di tre gare per quanto riguarda la canadese Mirela Rahneva: dopo essersi imposta sulla tecnica pista di St. Moritz questa volta arriva la gioia casalinga per l’atleta della Foglia d’Acero che trionfa in quel di Calgary nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Skeleton. Domani infatti si chiuderà il programma con gara-2, che andrà a recuperare quella annullata a Koenigssee. Dominio assoluto per Rahneva ...

Skeleton - Coppa del Mondo Lake Placid 2019 : Alexander Tretiakov vince e passa al comando della classifica : Sarà sfida a due per la sfera di cristallo: Alexander Tretiakov ha messo la freccia ed è passato al comando. Strepitosa vittoria odierna per il russo campione olimpico di Sochi 2014: al ritorno in gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al maschile, nella prima tappa della trasferta nordamericana in quel di Lake Placid, arriva la terza vittoria in stagione che vale la prima piazza in classifica con 24 lunghezze sul coreano Yun ...

Skeleton - Coppa del Mondo Lake Placid 2019 : vittoria a pari merito per Loelling e Nikitina - russa vicina alla sfera di cristallo : Penultimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton a livello femminile: dopo più di tre settimane di pausa si è tornati in gara, con il massimo circuito internazionale che si è spostato verso il Nordamerica, precisamente a Lake Placid (Stati Uniti). Una doppia vincitrice per la gara statunitense: a trionfare a pari merito sono infatti Jacqueline Loelling ed Elena Nikitina. Le due grandi favorite, dominatrici della ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : vince Rahneva - diciassettesima Margaglio : A due anni di distanza dal primo successo arriva un altro trionfo, sempre sulla stessa pista, quella svizzera di St.Moritz, per la canadese Mirhela Rahneva nella Coppa del Mondo di Skeleton femminile. Nella quinta gara stagionale la canadese, nativa di Ruse, riesce ad imporsi grazie ad un’eccellente seconda run nella quale rimonta una posizione e si assesta in vetta con il tempo di 2:17.77. Battuta la russa, campionessa d’Europa in ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2019 : Yun Sungbin vince davanti a Tretiakov e lo supera in classifica per un solo punto : Il sudocoreano Yun Sungbin si sblocca e, dopo quattro podi in altrettante gare, si aggiudica la quinta tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2019, a Sankt Moritz, in Svizzera. Il campione olimpico di PyengoChang, dopo una prima manche impeccabile, si è ripetuto anche nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 2:15.96 e, sfruttando i risultati degli avversari, sale in vetta alla classifica generale, con un solo punto di vantaggio sul ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : Janine Floch vince in casa e centra anche l’oro europeo : I casi della vita… Una settimana fa a Koenigssee, in Germania, si sarebbe dovuta disputare la quarta tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2019, valevole anche come campionato europeo. La troppa neve caduta ha portato alla cancellazione dell’intero fine settimana, per cui tutto è stato rimandato a Igls-Innsbruck nella giornata odierna. Sulla pista austriaca sono saltate tutte le previsioni e il successo è andato proprio alla ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : Martins Dukurs vince gara e oro europeo - Yun Sungbin accorcia in classifica su Tretiakov : Martins Dukurs non sbaglia e vince la gara di Igls-Innsbruck, quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Skeleton, valevole anche come campionato europeo, dopo la cancellazione delle gare di Koenigssee della scorsa settimana. Il campione lettone ha fatto segnare il miglior tempo nella prima discesa (53.02), replicando con il secondo (53.15) nella prova successiva, per andare a blindare il suo prezioso successo. Il suo tempo complessivo, 1:46.17 ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : si gareggia dopo le prove annullate a Koenigssee - in palio anche il titolo europeo : Torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Skeleton: dopo lo stop forzato di settimana scorsa a Koenigssee, con le avverse condizioni meteo che hanno costretto la giuria ad annullare le gare, si vola in Austria nel week-end, in quel di Igls, dove si assegnerà anche il titolo europeo (che era inizialmente programmato proprio sul ghiaccio teutonico). Prosegue la grande sfida al maschile, dove il livello medio si è nettamente alzato nelle ...

Skeleton – Coppa Europa : Alessia Crippa ottava ad Altenberg : Alessia Crippa eguaglia il suo miglior risultato in carriera: ancora ottava ad Altenberg in Coppa Europa. Scarpellini decima Alessia Crippa si ripete ad Altenberg eguagliando il suo miglior risultato in carriera in Coppa Europa a 24 ore di distanza dalla best performance di venerdì. L’azzurra classe 2000 chiude ancora una volta ottava confermandosi la numero uno italiana dello Skeleton femminile in questo momento: sulla pista ...

Skeleton – Coppa del mondo : cancellate le gare a Königssee : cancellate le gare di Coppa del mondo a Königssee, i campionati europei saranno recuperati a Igls il 18 gennaio Cancellata la tappa di Coppa del mondo di Skeleton in programma venerdì 11 gennaio a Königssee. Gli organizzatori hanno preso questa decisione a causa della neve che si è abbattuta in questi giorni nella località tedesca e delle cattive previsioni meteo per la notte. “In queste circostanze – si legge nel ...

Skeleton - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : attesi i tedeschi - si assegnano anche i titoli europei : Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton 2019: nel week-end si resta in Germania (terza volta consecutiva in terra tedesca), ci si sposta da Altenberg a Koenigssee (che settimana scorsa ha ospitato lo slittino), dove si assegneranno anche i titoli europei. Tra gli uomini fino ad ora è stato un dominio in lungo e in largo della Russia: in Lettonia a Sigulda si è imposto Nikita Tregubov, poi la doppietta del redivivo ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Alekander Tretiakov non sbaglia un colpo e vince davanti a Yun Sungbin e Tregubov : Prosegue il grande inizio di stagione del russo Alexander Tretiakov che domina anche ad Altenberg (primo successo personale sulla pista tedesca) ed è sempre più saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Skeleton 2019. L’oro olimpico di Sochi ha concluso due ottime discese, la seconda disputata sotto una fitta nevicata che ha reso ancor più complicato il tracciato, con il tempo complessivo di 1:55.09 (58.09 ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Elena Nikitina beffa Jacqueline Loelling e prova a staccarla in classifica : La russa Elena Nikitina continua nel suo ottimo avvio di stagione e si aggiudica anche la tappa di Altenberg, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019. Dopo il successo all’esordio a Sigulda, la nativa di Mosca ha concesso il bis anche sulla pista tedesca, disputando due discese pressoché perfette e chiudendo con il tempo complessivo di 1:57.42, frutto del 58.59 della prima manche e del 58.83 della seconda. Alle sue ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Yun Sungbin e Jacqueline Loelling si rimettono in corsa per il vertice : Dopo la sosta natalizia torna la Coppa del Mondo di Skeleton 2019, con la terza tappa stagionale, ad Altenberg, in Germania. Sulla pista della Sassonia, quindi, gli atleti si metteranno nuovamente alla caccia della prima posizione della classifica generale, in una graduatoria quanto mai serrata. Per quanto riguarda le donne, per esempio, davanti a tutte troviamo la russa Elena Nikitina, vincitrice all’esordio a Sigulda, mentre a ...